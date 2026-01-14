我是廣告 請繼續往下閱讀

突襲行動打亂北京部署

經濟與主權的博弈

美國總統川普（Donald Trump）推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，重挫中國在拉丁美洲的佈局，使得北京不再尋求在短期內於該地區取得新進展，而是轉換論調。外媒報導指出，賴清德總統有意本月前往中華民國前友邦宏都拉斯參加親台派總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的就職典禮，中國方面正密切關注美國川普政府是否會允許賴清德過境美國。根據華爾街日報13日報導指出，多年來，中國在拉丁美洲大舉擴張，透過提供貸款興建道路、港口和鐵路，誘使各國放棄對台灣的支持；同時大規模採購大豆和石油等大宗物資，並開採銅等金屬。馬杜洛曾是北京最重要的盟友，不過在他被川普抓獲後，有知情人士表示，北京現在不再尋求在短期內於該地區取得新進展。相反地，中國政策圈的論述已轉向一種潛在的交換思維：如果西半球屬於美國，那麼台灣海峽就屬於中國。這種盤算並不代表中國將美國在委內瑞拉的行動視為立即奪取台灣的綠燈。相反地，美國以武力對付馬杜洛，反而強化了中國在優先處理其「核心利益」上的正當性，而其中首要目標便是將台灣納入控制。不過北京新的盤算將在本月稍晚迎來首次重大考驗。知情人士表示，賴清德已表達希望於1月27日出席宏都拉斯總統阿斯富拉的就職典禮。台灣外交部一名發言人於12月表示，台北對與包括宏都拉斯在內的所有國家接觸保持開放態度，且不設前提。北京正密切關注，川普政府是否會允許賴清德在前往中美洲途中過境美國。去年外媒報導指出，賴清德原訂去年8月訪問拉丁美洲，途中過境紐約，但川普政府因中方抗議而拒絕讓賴清德過境，出訪計畫因此取消。自川普一年前重返白宮以來，中國領導層已眼睜睜看著其在拉美的影響力日漸式微。墨西哥近期對中國電動車課徵50%關稅，為的是在2026年北美自由貿易協定高風險檢討前與華府立場一致。巴拿馬則重新回到美國勢力範圍內，退出習近平主導的「一帶一路」倡議，同時允許美軍人員輪流進駐靠近運河的基地。就連在2023年與台灣斷交的宏都拉斯也開始動搖。該國蝦類產業因未能打入中國所承諾的高價值市場而幾近崩潰，造成嚴重的國內經濟壓力。如今，獲川普背書的阿斯夫拉看來準備兌現競選承諾，轉而重新承認台北。眼見在拉美的損失慘重，北京去年12月發布了一份對拉美政策文件，暗示不會放棄野心。這個立場日後可被用來向華府換取在台灣問題上的讓步。接著在元旦過後不久，習近平派遣邱小琪前往委內瑞拉，試圖止血，目標是確保北京所謂的「基本盤」：確保委內瑞拉償還逾100億美元的債務，並維持對全球最大原油儲量的獲取。然而，就在邱小琪1月3日會見馬杜洛後數小時，美軍特種部隊突襲卡拉卡斯並帶走了馬杜洛。中國長達十年的地緣戰略佈局瞬間瓦解。現在，北京手握一疊來自委內瑞拉的呆帳，並且必須面對一個將川普放在優先位置的政權，而川普已自稱是該國的「代理總統」。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，恢復美國在西半球的卓越地位涉及「聯合老朋友並培育新夥伴」。親近內部討論的人士稱，北京目前的目標已轉為防禦：確保不會被徹底踢出委內瑞拉的石油版圖。這種戰略撤退，或許正是中國希望美國在台海問題上做出的回應。此外，中國官員還在考慮增購數十億美元的長期美債作為誘餌。預計於4月在北京舉行的「川習會」將是這場新盤算的首次實戰測試。中國領導層希望藉此觀察，川普對西半球的「美國優先」關注，究竟是中國加強控制周邊地區的契機，還是美軍全球霸權回歸的第一章。史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示：「馬杜洛的下台迫使北京重新尊重《門羅主義》。川普動用硬實力的意願證明，美國的決心是北京必須嚴肅對待的事實。」