尾牙前別只聽《花木蘭》！中獎有新招了：手機桌布快換這張

▲娜璉自拍手機桌布近期爆紅，不少人認證有招財效果，還有人靠它抽中尾牙大獎。（圖／娜璉 IG）

娜璉手機桌布爆紅！連成員也超信：女演員靠它奪獎

「這樣就會發財，像符咒一樣的效果」，透露就連TWICE成員、妝髮團隊等都將手機背景換成娜璉自拍照，更有工作人員實測認證「換桌布1～2小時後，錢就入帳了」

▲2025年在青龍獎上以電影作品《窺鏡》拿下最佳女配角獎的南韓女演員朴智炫，也曾使用娜璉照片招財。（圖／IG@voyavivirel）

尾牙中獎秘訣攻略！娜璉桌布認證有用：花木蘭神曲、美輪明宏全爆紅

日本藝人美輪明宏桌布也被許多人認證有效

靠著聆聽迪士尼電影《花木蘭》歌曲〈以妳為榮〉，在尾牙時竟意外中大獎