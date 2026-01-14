全台近期迎來歲末尾牙旺季，不少公司推出大獎犒賞員工，近期網路上也出現許多中獎秘訣，包括聆聽迪士尼電影《花木蘭》歌曲〈以妳為榮〉、手機桌布換日本藝人美輪明宏照片等。但近年最夯的中獎方法，絕對是南韓女團TWICE成員「娜璉手機桌布」，許多人回報實測成功狂中獎，過去就連南韓女演員朴智炫坦言靠著照片吸好運、奪得青龍獎獎項。對此，易經專家王昆山認證，若你認為娜璉是「幸運女神」就會有用。
尾牙前別只聽《花木蘭》！中獎有新招了：手機桌布快換這張
有網友近日在Threads分享，表示自己在尾牙抽獎前，將手機桌布換成南韓女團TWICE成員林娜璉的照片，沒想到真的立馬中大獎，拿到上萬現金，讓他嚇得直喊「林娜璉玄學不要不信！」甚至還向現場沒中獎的同事介紹，趕緊更換桌布吸好運。
貼文曝光後，隨即引來眾多網友實測認證，表示「必須信，因為我抽到冰箱」、「謝謝抽到Apple watch了」、「謝謝原PO！本人人生第一次尾牙中獎」，甚至還有人提到「自從換了之後，運勢變超好，演唱會門票也都搶得到」、「我為了搶票換的，當天打開雲端發票APP就跳通知說中兩張雲端特別獎，我之前連兩百塊都要等一整年才有機會中一張」。
娜璉手機桌布爆紅！連成員也超信：女演員靠它奪獎
事實上，娜璉手機桌布過去在粉絲圈中一直以招財出名，就連娜璉本人都知曉這個有趣說法，這則都市傳說則從2022年開始出現，當年娜璉作為嘉賓出席韓綜《全知干預視角》，當時經紀人拿起手機幫忙娜璉拍一張自拍照，並想設定成手機螢幕桌布。
當年經紀人表示「這樣就會發財，像符咒一樣的效果」，透露就連TWICE成員、妝髮團隊等都將手機背景換成娜璉自拍照，更有工作人員實測認證「換桌布1～2小時後，錢就入帳了」。
值得一提的是，就連2025年在青龍獎上以電影作品《窺鏡》拿下最佳女配角獎的南韓女演員朴智炫，於典禮開始前也在個人IG上透露，手機桌布正是TWICE成員娜璉照片，據說會有招財功能，沒想到不久之後真的獲獎，意外驗證都市傳說。
尾牙中獎秘訣攻略！娜璉桌布認證有用：花木蘭神曲、美輪明宏全爆紅
尾牙中獎神招有不少，除了娜璉手機桌布以外，日本藝人美輪明宏桌布也被許多人認證有效。此外，也有人透露靠著聆聽迪士尼電影《花木蘭》歌曲〈以妳為榮〉，在尾牙時竟意外中大獎，開心把花家黑魔法分享給大家，堪稱是尾牙中獎神曲，就連全家也跟上風潮，將在店內部不定時播放。
針對這些尾牙中獎妙招，民俗專家王昆山一一分析，表示雖然不認識美輪明宏，但其招財桌布搭配紅色、紫色等色系，在丙午年招財效果極佳；林娜蓮手機桌布部分，他則解釋，如果你相信她是「幸運女神」就會有用。
另外針對《花木蘭》歌曲〈以妳為榮〉爆紅，他認為這首歌曲氣勢十足，有氣勢就先贏一半。除了上述方法，王昆山也推薦抽獎前可捐出小額金錢做公益、累積福報，也更換虎爺圖像當作桌布，代表虎爺「會幫你咬錢」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友近日在Threads分享，表示自己在尾牙抽獎前，將手機桌布換成南韓女團TWICE成員林娜璉的照片，沒想到真的立馬中大獎，拿到上萬現金，讓他嚇得直喊「林娜璉玄學不要不信！」甚至還向現場沒中獎的同事介紹，趕緊更換桌布吸好運。
娜璉手機桌布爆紅！連成員也超信：女演員靠它奪獎
事實上，娜璉手機桌布過去在粉絲圈中一直以招財出名，就連娜璉本人都知曉這個有趣說法，這則都市傳說則從2022年開始出現，當年娜璉作為嘉賓出席韓綜《全知干預視角》，當時經紀人拿起手機幫忙娜璉拍一張自拍照，並想設定成手機螢幕桌布。
當年經紀人表示「這樣就會發財，像符咒一樣的效果」，透露就連TWICE成員、妝髮團隊等都將手機背景換成娜璉自拍照，更有工作人員實測認證「換桌布1～2小時後，錢就入帳了」。
值得一提的是，就連2025年在青龍獎上以電影作品《窺鏡》拿下最佳女配角獎的南韓女演員朴智炫，於典禮開始前也在個人IG上透露，手機桌布正是TWICE成員娜璉照片，據說會有招財功能，沒想到不久之後真的獲獎，意外驗證都市傳說。
尾牙中獎神招有不少，除了娜璉手機桌布以外，日本藝人美輪明宏桌布也被許多人認證有效。此外，也有人透露靠著聆聽迪士尼電影《花木蘭》歌曲〈以妳為榮〉，在尾牙時竟意外中大獎，開心把花家黑魔法分享給大家，堪稱是尾牙中獎神曲，就連全家也跟上風潮，將在店內部不定時播放。
另外針對《花木蘭》歌曲〈以妳為榮〉爆紅，他認為這首歌曲氣勢十足，有氣勢就先贏一半。除了上述方法，王昆山也推薦抽獎前可捐出小額金錢做公益、累積福報，也更換虎爺圖像當作桌布，代表虎爺「會幫你咬錢」。