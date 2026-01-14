我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌突如其來的「72小時閃電訪美」，讓很多人丈二金剛。明明上一秒還在成立新北後援會，下一秒就在前往機場的路上，整個行程、目的出發前沒說清楚，一路上頻頻po出多麼累、多麼辛苦的貼文，沒時間換衣服、吃飯，把訪美搞成參加戰鬥營一樣。一趟訪美下來，除了黃國昌的個人秀外，其他什麼都沒有。黃國昌此行究竟是以什麼身分、代表誰發言？是民眾黨？是國會在野黨？還是他個人的政治判斷？更關鍵的是，身為民眾黨要角，這樣一趟牽涉國防預算與對美關稅談判的行程，柯文哲是否授權、是否背書？黃國昌至今避而不談，只講他想講的，這趟訪美就像是自顧自的出遊，團員、行程、準備、成果沒有一項及格。身為現任立委、同時已經宣布參選2026新北市長選舉的黃國昌，在立院開議期間，國內政治高度緊繃、朝野對立未解之際，臨時拋出一趟「閃電訪美」，事前幾乎沒有完整說明出訪目的、會談對象與具體行程。這不只是資訊不足，而是刻意模糊。更直接地說，連長期跑線的記者都炸鍋了。多位記者私下在媒體群組直言不諱：「既然都可以這麼臨時宣布要訪美，又要記者突然跑桃機了，難道不能先把行程、具體天數、訪問單位丟在媒體群組嗎？」這不是無理取鬧，而是最基本的政治溝通。政治人物可以快閃，但不能要求媒體配合演出，卻連劇本都不給。當媒體只能在飛機起飛後，才零星拼湊出「華府」、「AIT」、「軍購」、「關稅」等關鍵字，這樣的操作，與其說是外交行程，不如說更像一場預設好回國發言的政治秀。再者，黃國昌訪美並未交代此行目的，讓這次見了誰、去了哪些地方，跟見了哪些政治人物，包括台灣、美國，甚至中國大陸人士，外界全都不知情。黃國昌自稱「向美方清楚表達立場」、「獲得正面回應」的訪問，卻在過程中完全不公開任何具體會面資訊。沒有會議照片、沒有正式拜會說明、沒有第三方佐證，所有內容只剩下黃國昌單方面的敘述。這已不是外交保密的問題，而是政治誠信的問題。過去無論藍綠立委，訪美至少會交代拜會層級與性質；但黃國昌選擇把一切關進「不能說」的黑盒子，卻同時不斷強調「美方理解、贊成、正面回應」。既然不能說，這些結論又是誰來驗證？黃國昌返台後的說法，更是啟人疑竇。滿是「我不能轉述」、「不能說是誰」、「但美方都同意」的模糊語彙。這樣的表述，過於敷衍，對於對民主社會的說服力遠遠不夠。尤其在國防特別預算與高關稅談判這類高度敏感議題上，一方面指控政府黑箱，另一方面卻要求社會「相信我已經把話說清楚了」，這樣的邏輯本身就是自我矛盾。選新北，卻跑去美國；談民主，卻不願公開；批評黑箱，卻製造更大的灰色地帶。這趟訪美，與其說是為台灣民主奔走，不如說是一場過度用力的政治演出，而且是到美國出外景。戲演過頭，觀眾自然會開始質疑：這齣戲，究竟是為了國家、社會，還是為了他自己？●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com