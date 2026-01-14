我是廣告 請繼續往下閱讀

雞排放8年 食藥署開罰高雄業者30萬

我國多數食品仰賴進口，輸入原料、半成品以及成品流通範圍較廣，食藥署專案查核230家輸入業者，包括食品業者登錄、一級品管、追溯追蹤等進行查核。其中1家業者查獲逾期食品、查獲當下就過期近8年，遭裁罰30萬元。為有效管理食品輸入業者，食藥署聯合各地方政府衛生局於去年2月1日至去年10月31日執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」。專案共計查核230家輸入業者，稽查項目包含食品業者登錄、一級品管、追溯追蹤、逾期食品等。食藥署說，3家業者未訂定食品安全監測計畫、3家業者未實施強制檢驗、1家業者未建立追溯追蹤系統經限期改善，複查仍不合格、1家業者查獲追溯追蹤電子申報不實、1家業者查獲逾期食品，違規業者皆已由轄管衛生局依法處辦，共計裁處新台幣54萬元。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，高雄市的「東侯實業股份有限公司」遭查獲在倉庫貯存逾期食品，包含肉品，然後肉品、醬料、麵製品、蔬果跟水產加工品等5類產品都有過期情形，總共35件、合計開罰30萬元。劉芳銘提到，在逾期產品中，逾期最久的是「雞排」，保存期限為106年8月28日，過期將近8年，但產品都存放在倉庫。食藥署表示，食品業者未訂定食品安全監測計畫涉違反食安法第7條第1項規定，未實施強制檢驗涉違反食安法第7條第2項規定，經命限期改正而屆期不改正者，皆依同法第48條，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。食品業者倘未建立食品追溯追蹤系統，涉違反食安法第9條規定，經命限期改正而屆期不改正者，可依食安法第48條，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；另未如實電子申報追溯追蹤資料，涉違反食安法第9條第規定，可依食安法第47條，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。