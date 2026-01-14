我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方選舉藍白合有望再+1，日前媒體人邱明玉曾稱，聽聞新竹市副市長邱臣遠有意備戰竹北市長。據指出，邱臣遠近日已經決定征戰竹北市長。對此，邱臣遠今（14）日回應《NOWNEWS今日新聞》，未來會配合相關安排，不排除任何可能。2026地方選舉倒數，由於新竹市長高虹安官司問題已解，且國民黨也表態，新竹市長將會禮讓高虹安，副市長邱臣遠下一步備受關注，據指出，邱臣遠近日已經決定征戰竹北市長。對此，邱臣遠回應《NOWNEWS今日新聞》，民眾黨在竹北市有一定的支持度，黨中央和地方黨部都正在評估規劃當中，未來會配合相關安排，不排除任何可能。至於竹北市是否藍白合？國民黨組發會主委李哲華則說，目前縣市首長藍白合都還在進行中，也就是各黨先推出各自人選，最後再和民眾黨協調，後續才會進行到其他類型的選舉藍白合。