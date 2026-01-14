我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅洋投布雷克（左）、和御用捕手林岱安（右）一起開心合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.18）

中職資深捕手林岱安今（14）日加盟富邦悍將，談到離開待了10年的老東家統一獅，林岱安眼眶略有泛紅，坦言一定會有捨不得的感覺，他也點名過往合作許久、感情深厚的洋投布雷克，林岱安透露兩人私下對話，「到時在場上對到他，我不知道我會不會哭出來。」林岱安自2015年加入統一獅，一路待到2025年底取得FA自由球員權利，最終以7年約轉戰富邦悍將，談到老東家統一獅，林岱安直言會捨不得，「因為待了這麼多年，家庭跟小孩都在臺南，真的要離開待了10年的球隊，其實真的很困難。」林岱安隨後談到富邦案將釋出諸多誠意，才讓他下定決心轉戰北部，「我覺得關鍵還是在於富邦集團對我的肯定，而且把我所擔憂的事情，不管是家庭、小孩他們住的地方，還有交通，他們都幫我安排得非常好。」林岱安過往曾是洋投布雷克的御用補手，兩人合作多年也建立起深厚情誼，談到布雷克，林岱安眼眶有些泛紅，「因為我有要確定的時候，我就跟他說過了，他也有回我說：『謝謝兄弟，祝福你，我們到時場上見。』」林岱安笑說，以統一獅總教練林岳平的個性，或許之後會派出布雷克對他先發，「但是都可以想得到啦，只是會覺得，到時如果有那個畫面的話，我不知道我會不會哭。」林岱安最後說，自己當然清楚布雷克的能耐，也會透露給新隊友知道，「但他們一定也很瞭解我的配球，所以他們不會手軟，我們也不會。因為場下是好朋友，未來場上就是敵人，我們就是要分個輸贏。」