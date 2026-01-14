2025年住宅市場表現冷淡，個人房地合一稅稅收剩下523.8億元，年減27％，不過營利事業的房地合一稅收出現增長，全年399.6億元、年增37%，2025全年的房地合一稅收共計923.4億元，跌破千億元大關。
個人房地合一稅減27％ 房貸緊縮成效大
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，個人的房地合一稅收年減27%，反映政策在房貸緊縮後收到相當顯著的成效，市場交易出現量縮連帶房地合一稅收也減少，不過營利事業的房地合一稅收仍增加，推估是營利事業交易其興建房屋完成後移轉時才繳納，因此稅收金額增加主要反映幾年前預售推案時熱銷的市況。
統計顯示，個人房地合一稅收523.8億元，年減27%，若以各都會區表現來看，新北市異軍突起，六都中唯一房地合一稅逆勢增加的區域，2025個人房地合一稅收147.2億元年增7%，其餘都會區的個人房地合一稅收年減幅度皆達3成，北市55.5億元年減3成，桃園市59.6億元年減35%，台中市87.9億元年減35%，台南市29.1億元年減30%，高雄市68.6億元年減32%。
稅收增代表房市熱 曾敬德：維持平穩最好
曾敬德表示，房地合一稅收減少可能影響財政收入，若是房地合一稅收增加可能又是房市交易變熱，維持平穩可能是較好的狀況，由於房價大漲後，個人的房地合一稅收可觀，民眾也會利用重購退稅或者持有滿6年400萬的免稅方式節稅，不過由於稅收金額太可觀，國稅局也多次宣導各類報稅違規的狀況，民眾節稅時一定要完全符合規定，除了設籍不能出租規範外，也要符合實際居住的事實。
資料來源：信義房屋、國稅局
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
