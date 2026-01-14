我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司董事長黃建智說明今(115)年2月鋼品盤價將適度調漲的情形。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司決定今(115)年2月鋼品盤價將適度調漲，期在供需結構改善下，有助補庫存，以穩定客戶購料成本，為下游客戶爭取訂單。中鋼公司董事長黃建智表示，全球鋼鐵市場歷經去(114)年的調節，剛性需求開始釋出，加上終端庫存位處低檔，供需結構改善，將有助啟動補庫存循環，引領鋼價進入新一輪上升週期，該公司為因應國際鋼價走勢及煉鋼成本上漲，乃決定針對今(115)年2月鋼品盤價適度調漲，以反應成本。黃建智說，全球經濟穩健發展，美國聯準會進入降息循環，有利提振投資與消費需求，帶動大宗商品價格走揚，而歐洲受惠財政刺激政策，以及俄烏和談契機，終端需求邁向復甦，至於中國推動擴大內需與貨幣寬鬆政策，有助改善房市與建設需求，進而提振鋼鐵市場情緒，而隨著終端需求回溫與各國貿易關稅政策變化趨穩，我國用鋼產業出口接單，將有望自谷底回升。黃建智並說，在鋼鐵市場方面，貴金屬及其他金屬元素價格輪番上漲，帶動煤鐵等煉鋼原物料價格堅挺，鐵礦砂價格維持在每公噸105至110美元區間，冶金煤行情上漲至每公噸215至220美元區間，致鋼鐵生產成本持續上揚，而美、歐地區熱軋價格維持漲勢，美國熱軋行情上漲約每公噸40至50美元，歐盟CBAM於今(115)年正式實施，推升進口鋼材成本與當地市場行情。至於中國大陸內銷流通行情止穩回升，寶鋼2月平板類產品以平盤開出，3月將調漲人民幣100元(約14美元)/噸，加上人民幣兌美元走升，致帶動中國大陸鋼廠及亞洲鋼廠出口報價調漲，國際鋼價逐步脫離整理區間，展現漲勢。黃建智指出，該公司為因應國際鋼價走勢及煉鋼成本上漲，乃針對2月份月盤產品適度調漲，以反應成本，並針對不同產業之需求，持續推動多元方案，以提振下游接單動能，籲請客戶應把握商機，及早建立庫存，以共迎鋼鐵市場轉折向上之契機，引領鋼價進入新一輪上升週期。