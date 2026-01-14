天道盟結合未成年小弟組詐賭集團，專找有錢學生下手，不乏台北市明星高中生受害，帶頭大哥不認罪，倒是涉案少年將詐賭手法通通告訴檢警，大哥會教他們記牌、掩護換牌等手法，還看準賭徒心理，先讓被害者贏幾局再利用最後一局絕地大反攻，讓被害學生只輸一把牌就背上百萬賭債。
參與詐賭的俞姓少年告訴檢警，從2020年年中開始邀請不特定被害者到茶館賭大老二，詐賭集團帶頭大哥是吳雨修、曾信達受吳雨修指揮，這兩人有交代要盡量找「有錢的人」來玩牌，並且教學要如何讓被害人輸錢。
詐賭手法主要有兩種，「記牌」就是背起來紙牌的順序，洗牌時要控制那幾張；「換牌」則是吳雨修與曾信達事先準備另一副洗好的牌，趁機與牌桌上的牌交換作弊。
俞姓少年供稱，如果吳雨修、曾信達親自打牌，他就負責把準備作弊的牌放到兩人的屁股旁邊方便換牌，張姓少年、謝姓少年分別負責讓被害人分心以及掩護他放牌。
詐賭策略近似吸金手法，前幾局先讓被害人贏錢、嚐到甜頭，到後面牌局就會換牌作弊，讓被害者一把牌輸到最高賠率的金額約20到40萬元不等，再當場展露強硬凶狠的態度，使被害人心生畏懼不敢不還錢。
另一名參與詐賭的謝姓少年透露，曾信達會教一種「777」的技巧，777是一種公式，即使讓被害人牌很好也沒辦法出牌，最後會輸很多。
大老二賭局算錢方式是大頭200元、小頭100元，剩幾張牌就要乘以2倍。如果小頭剩1張牌罰100元、2張牌200元、3張牌要算400元、4張牌跳到800元，如果沒出牌，會以倍數的方式計算。
依據涉案少年的證詞，詐賭集團至少對5名被害者得逞，其中台北市明星高中的陳姓男學生原本贏錢，最後一局一張牌都沒出，一口氣輸掉160萬；張姓少年的國中同學則以為一把牌輸贏只有幾百元，再怎麼玩都是「小輸小贏」，沒料到曾信達一下子出光所有牌，害他輸了21萬5千元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
