韓星金鐘國（金鍾國）結婚後首度來台，今（14）日跟金炳萬、《單身即地獄4》陸俊書，以及男團THE BOYZ成員金泳勳一起來錄製節目《生存王2》，因為這是他們第一次到花蓮，問及有沒有想買的伴手禮？金鐘國說要找一款肥皂，除了自己用，也會分享給家人，記者也祝福他新婚快樂，金鐘國也開心的用中文回：「謝謝！」《生存王2》這次除了會在花蓮取景，也會到嘉義跟屏東，預計拍攝10天，工作結束後有時間的話，金鐘國說想去找一款肥皂，「以前有粉絲送我，但我忘記名字，我要找到！」問他是要自己用還是跟家人用？他一聽就知道大家想聽什麼，表情一秒害羞：「自己用，也會分享家人。」金泳勳抵台後有收到鳳梨酥，所以帶回去的伴手禮就是此禮物，而他這趟來台最想念的就是牛肉麵跟火鍋；愛開玩笑的金炳萬再耍幽默：「我想要的帶不回去，我要在叢林蓋房子，經常來回！」但他知道言語太浮誇，後來道歉：「我只要看到自然的風景就會很開心、很興奮，就會一直開玩笑，請大家見諒！」陸俊書之前是職業軍人，說自己跟海很有緣分，「我想潛進海裡撿貝殼，當作來到花蓮的紀念品帶回家」。《生存王：部落戰爭》是TV朝鮮推出的極限生存真人實境綜藝，主打不同背景的成員分組執行高難度任務，包含叢林隊、體能隊、軍人隊、國家代表隊等多支隊伍，從體力、策略到心理素質全都硬碰硬。續集《生存王2》這次整季都在台灣取景，拍攝市區包含花蓮縣、屏東縣、嘉義市，地形與多變環境，被認為與節目精神高度契合，而這次陣仗高達70人，公開卡司的除了有金鐘國，還包括「初代生存王」金炳萬，《單身即地獄4》的陸俊書，以及男團THE BOYZ成員金泳勳，這次還會有台灣、日本、馬來西亞等總計共12名藝人參與，4組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰。《生存王2》確定2026年3月下旬，在韓國鮮鮮TV電視台及韓國Netflix播出。