▲黃男犯案後均騎著腳踏車逃逸，而後提著購物袋到萬華區一間旅館被逮。（圖／翻攝畫面）

一名物流司機日前送貨至位於台北市中正區某超商時，其裝有多張證件及金融卡的側背包竟不翼而飛，緊急報警處理。警方獲報後立即調閱監視器追查，鎖定一名涉案的48歲黃姓男子，更誇張的是，黃男在竊走司機的側背包後至多間超商盜刷，購買手機、洋酒、香菸、衣物等物品，總價值達3萬元。警方循線追蹤黃男蹤跡，於萬華區一間旅館將其逮捕。據了解，這名48歲的黃姓男子去（2025年）12月28日凌晨4許，趁著一名物流司機送貨未注意之際，偷偷溜上車竊走側背包。直到物流司機驚覺背包不見，且手機跳出刷卡訊息才得知遭竊。時隔半小時後，警方再度接獲另一名物流司機報案，而嫌犯於犯案後接騎著腳踏車逃逸，警方調閱監視器研判為同一人即黃姓男子所為。而黃男得手後跑到多間超商，盜刷卡購買手機、洋酒、香菸、衣物等品，而後提著購物袋至萬華區的一間旅館內。警方獲報後於7時追躡嫌犯蹤跡逐一查訪附近旅館，當場查獲黃男，且其購買之物品連拆都還沒拆，黃男被逮後坦承犯行，全案依竊盜、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。對此，中正二分局呼籲，年關將近，運將奔波勞苦，下車務必隨手上鎖，勿讓宵小有機可乘。另再度提醒，意圖為自己或第三人不法之所有，竊取他人財物者，將觸犯刑法竊盜罪嫌，最高可處五年有期徒刑，必身陷囹圄過新年。