輻射冷卻影響，早晚偏冷，中央氣象署發布低溫特報，有10度以下氣溫發生機率。今（14日）晚至明（15日）上午桃園至苗栗有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，且風力偏強，14日下午至晚上新北市、屏東縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：15日晨至15日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣
⚠️強風特報
📍影響時間：14日下午至14日晚上
🟡黃色燈號：新北市、屏東縣
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
