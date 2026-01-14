我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲網球公開賽（Australian Open）最受矚目的創新賽事「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，於今（14）日台灣時間16:30在羅德·拉佛球場（Rod Laver Arena）火熱開打。台灣女單一姊葛藍喬安娜（Joanna Garland）在首輪賽事中展現極佳韌性，於關鍵的一分對決中與美國老將激戰12拍後勝出，順利挺進次輪，為台將奪下首場勝利。本週台灣網壇在澳網會外賽遭遇亂流，包含曾俊欣、許育修及葛藍喬安娜在內的所有台將均於首輪出局。然而，世界排名新高來到117名的葛藍喬安娜迅速調整心情，雖然在正式會外賽受傷勢困擾，但她隨即在「一分大滿貫」資格賽連過兩關，今日稍早更在基亞球場（Kia Arena）再度取得兩勝，成功躋身全球48強決賽名單，成為決賽中唯一的台灣職業選手代表。在今日傍晚的主場賽事中，葛藍喬安娜在全場球迷熱烈歡呼下進場。首輪面對曾世界排名第19、現年39歲的美國老將列普琴科（Varvara Lepchenko），雙方在「一球定生死」的高壓賽制下毫不退縮。葛藍喬安娜頂住壓力，與對手在底線連續互抽12拍，最終穩健拿下致勝一分，順利晉級次輪。隨著葛藍喬安娜與澳洲地主球星、以擦線球驚險過關的「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）紛紛挺進，現場氣氛被推至最高潮。葛藍喬安娜次輪將面臨更嚴峻的挑戰，對手預計將是目前男單世界排名第3的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。另一位備受期待的台灣外卡名人周杰倫（Jay Chou）則緊接在後，首輪將對上澳洲業餘冠軍約維奇（Petar Jovic）。周董已霸氣宣告若奪下100萬澳幣（約2120萬新台幣）獎金將全數捐出。今日賽事開局即爆出冷門，世界排名34名的法國名將穆得（Corentin Moutet）在首場比賽即因回球出界爆冷淘汰，顯示出「一分制」賽事極高的不確定性與刺激感。葛藍喬安娜能在此賽制中穩定發揮擊敗前世界前20名強敵，足見其絕佳的抗壓能力。