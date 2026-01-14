我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《生存王2》來台取景，花蓮縣長徐榛蔚（前排右3）、在地夜市主委等人上台跟藝人合影。（圖／記者朱永強攝）

▲金炳萬看到記者想再多問，但因為時間關係被拒絕，搞笑比出拜託手勢請主辦放行，相當親民。（圖／記者朱永強攝）

▲陸俊書（上圖左起）、金炳萬、金鐘國、金泳勳來台錄製《生存王2》，會後受訪有問必答，時間不夠也願意讓記者多問。（圖／記者朱永強攝）

南韓生存節目《生存王2》選擇在台開拍取景，金鐘國（金鍾國）、金炳萬、《單身即地獄4》陸俊書，以及男團THE BOYZ成員金泳勳齊聚一堂，將走訪花蓮、嘉義、屏東拍攝，這也是花蓮難得迎來多位南韓藝人同框現身，今（14）日特地在花蓮機場舉辦記者會，現場氣氛一路搞笑到最後，當地觀光處長、花蓮縣長徐榛蔚、在地夜市主委等30多位鄉聽到手速之快上前合照，畫面超可愛。今天的記者會先由4位藝人金鐘國、金炳萬、金泳勳、陸俊書，依序登場自我介紹、向現場致意，沒想到後來主持人兼翻譯一句「我們機會難得」，開放貴賓上台大合照，現場瞬間失控，花蓮縣長徐榛蔚、在地夜市主委、花蓮縣政府觀光處長徐明勲、遊覽車公會代表等人一湧而上，台上短時間內擠進超過30人，場面直接滿到邊框，4位藝人一度站在中間互看，表情又驚又好笑，最後索性跟著大家一起比出超道地的「讚」，親民反應反而成了當天最被記住的畫面。由於台上實在「太熱鬧」，主持人最後只好拿起麥克風笑喊：「各位貴賓，藝人時間有限，我們下台，讓藝人做結語！」整排畫面堪稱另類名場面。不只台上精彩，會後聯訪同樣讓媒體留下深刻印象，主辦是先安排送禮，接著才進入訪問流程，節奏偏快，幾乎是馬拉松式快問快答。由於金鐘國這次是結婚後首度來台，現場不少記者都希望聽他分享心境轉換，雖然事前有說不能問私事的限制，但訪綱中其實已通過一題，內容聚焦在「有了家庭後，面對像《生存王2》這樣高強度節目，心態是否有所調整」，不過最後主辦以因時間考量未能進行，金鐘國與金炳萬見狀就不斷向主辦示意「沒關係、可以再問」，甚至比出拜託手勢，畫面相當真誠，但還是無法提問，讓記者覺得好可惜，金鐘國也搞笑喊：「私訊我！」要記者把想問的通通發給他，相當幽默。節目《生存王2》是TV朝鮮推出的極限生存真人實境綜藝，延續前一季《生存王：部落戰爭》的設定，主打不同背景成員分組執行高強度任務，從體力、策略到心理素質全面考驗。這次第2季整季拉到台灣拍攝，橫跨花蓮、屏東、嘉義等地形多變的城市，陣仗約70人，公開卡司包含金鐘國、連續2季參與的「初代生存王」金炳萬、《單身即地獄4》陸俊書，以及THE BOYZ成員金泳勳，另有來自台灣、日本、馬來西亞等地共12名藝人，4組隊伍將展開為期10天的野外生存挑戰。《生存王2》預計於2026年3月下旬，在韓國電視台及Netflix播出。