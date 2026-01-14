我是廣告 請繼續往下閱讀

人工智慧英語學習平台 Speak 今（12）日發表 2025 年度成果回顧與冬季功能更新，宣布全球學習總句數突破 37.4 億句、課程啟用數達 2.31 億堂，持續穩居全球成長最快速的 AI 語言學習平台之一。Speak 今日也同步宣布推出冬季功能更新，包括 Speak 等級、沉浸式角色扮演、創建個人化課程等，打造更聰明、更貼近真實生活的學習路徑。Speak 並在台灣推出全新品牌廣告，由年度代言人鳳小岳領銜演出，並邀請藝人納豆特別合作演出，以「不要怕錯，敢講最帥」為主軸，傳遞語言學習的全新態度。2025 年，Speak 全球用戶展現驚人的學習韌性與實踐力，共累積 37.4 億條英語練習句數，年成長 111%；總學習時數達 1,960 萬小時，相當於連續練習 2,241 年；全年開啟課程數量突破 2.31 億堂，年增幅達 108%。個人化學習蔚為趨勢，用戶創建的專屬課程達 8,030 萬堂，成長高達 154%。台灣市場表現尤為亮眼，自 2024 年 4 月上線以來，日均下載量穩定破千，已成為全球下載與活躍用戶成長最快的市場之一，顯示 AI 驅動的語言學習方式正逐步走入主流。延續「說得出口才是真進步」的學習理念，Speak 於 2025 年冬季推出三項核心功能更新，進一步強化個人化體驗與實境應用的能力。首先，全新推出的「Speak 等級（Speak Level）」正式引入量化指標，讓使用者能清楚掌握清課程的口說程度與學習進度，透過等級制度視覺化學習成效，提升練習的動機與方向感。此功能亦對應 CEFR 分級架構，協助學習者理解自身在實際溝通中的應用層級。其次，為提升真實語境中的應用能力，Speak 進一步優化對話練習體驗，導入「沉浸式角色扮演」功能。使用者可在情境模擬中，與 AI 進行自然雙向互動，從開場、對談到結尾皆有即時提示與語音修正，幫助學習者在近似真人對話的環境中強化實用口說反應力，降低開口焦慮。最後，Speak 亦同步強化系統性學習設計，新增「創建個人化課程」與「補充單字任務」、「單元複習提醒」等功能，讓學習節奏更貼近日常。整體設計全面對應「學習－練習－應用－複習」四大階段，從語料吸收、句型反覆練習，到實戰模擬與強化記憶，協助用戶建立長期、穩定的語言訓練習慣，真正把「會說」變成「敢說、常說、說得對」。延續 Speak 一貫主張「勇敢開口講英文才是進步的關鍵」，2026 年初推出全新品牌廣告，以「不要怕錯，敢講最帥」為主軸，由年度代言人鳳小岳領銜演出，並邀請演員納豆特別合作，呈現語言學習者從「不敢說」到「敢開口」的心理轉折。廣告透過兩位風格迥異的角色互動，描繪日常情境中常見的學習焦慮與自我突破：納豆代表開口前的猶豫與不安，鳳小岳則象徵開口後的自信與自在。兩人共同傳遞品牌精神：「講錯英文，一點都不丟臉。不要怕錯，敢講最帥。」Speak 希望透過本次形象演繹與影音呈現，鼓勵更多學習者正視「開口練習」的重要，跳脫對錯焦慮，將語言學習真正融入生活日常。為鼓勵更多學習者勇敢踏出第一步，Speak 於 2026 年初同步推出限時優惠活動，自 1 月 12 日至 1 月 22 日，官網限定年度訂閱限時現折限時現折最高超過 1,000 元；1 月 23 日起至 2 月 4 日期間，推出現抵 799 元起的優惠方案，新用戶註冊還有七天免費試用，鼓勵更多學習者實踐「不要怕錯，敢講最帥」的學習精神。