新竹市樹林頭夜市自2023年重新開幕後，人氣居高不下，已成為市民及觀光客喜愛的特色景點。不過，近來有攤商接獲通知，夜市僅營業至1月底。對此市府證實，該夜市用地原屬國防部，因接獲通知該土地另有規畫，停車場及夜市將於今年2月起停止營業，市府將另尋適合地點設置。
新竹第二大夜市要沒了！官方證實：遺憾說再見
新竹市政府交通處指出，該夜市用地原屬國防部，位於東大路與鐵道路口，過去長期結合夜市營業與公共停車場使用。去（2025）年10月，國防部正式來文通知市府該土地另有處分規畫，要求依期停止使用並返還土地；經市府積極協調後，相關使用關係將延至今年1月31日正式終止。
樹林頭夜市管理處今（14）日下午也發出緊急通知，證實新竹樹林頭夜市即將在115年1月30日劃下完美句點，管理處表示：「沒錯，樹林頭夜市就在這個月底即將熄燈，場地因有另外的規劃所以臨時異動，很遺憾的要跟各位遊客說再見。很感謝大家對樹林頭夜市的支持及喜愛，最後的三週營業時間，希望大家能再支持我們的攤商老闆，一起留下美好的回憶，再見樹林頭。」
事實上，樹林頭觀光夜市位於新竹市北區東大路二段、鐵道路二段路口（樹林頭地區），最早於2013年7月底開幕，後續因為營運公司變更、疫情等問題數次暫停營業又復業，夜市所在地點平時做為收費停車場，週三、週五則變身為流動型夜市。開幕至今攤位數最高達430個，不僅是新竹市最大的流動夜市，在新竹地區規模也僅次於竹北夜市，更是新竹市唯一指標性的觀光型夜市。
因此熄燈消息曝光後，讓大批新竹人相當不捨，紛紛留言感嘆：「新竹最好逛的夜市要沒了」、「感謝樹林頭夜市」、「謝謝樹林頭夜市這些年的相伴」。
資料來源：樹林頭夜市
