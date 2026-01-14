周三炸雞優惠來了！三商炸雞表示，7塊炸雞桶199元、平均一塊28元最便宜；拿坡里表示，「3烤雞＋3炸雞」特價199元；肯德基、頂呱呱都「買一送一」，21風味館買香草烤半雞加1元多吃「烤雞腿＋蜂蜜綠茶 x 2」，《NOWNEWS今日新聞》幫大家整理超划算5大速食優惠一次看。
肯德基：咔啦雞腿堡、雞塊買一送一！6塊炸雞桶餐239元
肯德基表示，全台門市即日起至2月2日，4塊雞塊買一送一、「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元、「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元、「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元。
肯德基今1月14日炸翻星期三PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」優惠券（限時1月14日至1月16日使用！數量有限），搶購肯德基優惠網址點此進：
◾️「咔啦雞腿堡買一送一」95元！平均一顆48元有找。
◾️「咔啦脆雞 x 6」239元、下殺56折。
◾️「原味蛋撻 x 2＋雙色轉轉QQ球＋小冰無糖綠茶」79元。
頂呱呱：今波浪薯條買一送一！2個呱呱包119元倒數2天
頂呱呱表示，今1月14日週三會員日，全台門市開吃「波浪薯條買一送一」特價65元（原價130元）。提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；免費加入會員就能手刀領取優惠券。
頂呱呱即日起至1月15日，全台門市（桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市除外），平日限定周一至周四爽吃「呱呱包2入」特價119元（原價140元）、假日限定周五至周日「原味雞腿4隻＋原味炸雞4塊」8塊雞新春桶特價399元（原價500元，原味炸雞每塊可+4元升級辣味炸雞）。
三商炸雞：一塊28元最便宜！7塊炸雞桶199元 6隻灑粉酥炸棒
腿99元
三商炸雞表示，新年優惠即日起至1月26日，全台門市外帶「7塊
炸雞」特價199元（原價455元），下殺43折、平均一塊炸雞才28元，現省256元好划算；外帶「6隻灑粉酥炸棒 腿」加購價99元（原價149元，有原味胡椒／川味椒麻／香檸起司可選）。
拿坡里：「3烤雞＋3炸雞」特價199元
即日起至2月4日，至拿坡里139間全台門市，「3烤雞＋3炸雞」特價199元（原價390元）、新春烤雞盛宴「6塊烤雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）＋山賊烤雞翅3塊」特價269元（優惠價585元）、「山賊烤雞翅4塊」加購價99元（原價260元）。
21風味館：買香草烤半雞加1元多吃「烤雞腿＋蜂蜜綠茶 x 2」
21風味館表示，新年激省大吉優惠活動，即日起至2月10日，買21香草烤半雞285元、加一元多吃「 21香草烤雞腿＋蜂蜜綠茶M x 2」；加碼明星配餐5折優惠，中薯霸特價32元、雞汁拌泡麵特價29元。
資料來源：三商炸雞、拿坡里、肯德基、頂呱呱、21風味館
