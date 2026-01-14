我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳亮諭店長分享「精準做對事」讓每位夥伴都能在團隊裡發揮優點與價值。（圖／永慶提供）

▲打破業務工作收入不穩定迷思，永慶房屋給業務新人首年保障72萬收入，可「年前」先面試、錄取「年後」再報到。（圖／永慶提供）

工作和生活平衡已成為許多年輕族群對職場的期待。為了讓員工樂於工作也享受生活，房仲第一品牌永慶房屋不只推動「海外旅遊獎勵暨員工旅遊」，送同仁飛往馬爾地夫、新加坡還有韓國幸福渡假，在2025年更舉辦「永者饗宴獎勵旅遊」，帶員工飛往南京體驗「六朝古都」的深厚文化底蘊。更幸福的是，永慶房屋「永者饗宴獎勵旅遊」翻轉傳統看業績給獎勵的模式，經紀人員只要做對事情，也能獲得獎勵，業績不是唯一指標，更沒有年資和職級限制，只要肯努力，在永慶房屋裡就會有回報！永慶房屋人資部協理塗振宏表示，「讓你的特質更有價值」是永慶房屋的人資理念，因此永慶房屋打造多元包容的職場環境、更重視團隊合作文化，讓每一位同仁的性格與特色，都能在永慶的職場中發揮。永慶也不斷優化獎勵制度，讓每一位同仁都能憑藉自身特質和努力，獲得獎勵。以「永者饗宴旅遊」為例，優先獎勵「精準做對事」的夥伴，而非只單看業績。還有多位獲獎同仁的年資未滿1年，證明永慶回饋員工不分資深資淺。贏得「永者饗宴旅遊」獎勵的陳亮諭店長分享，每個人的長處本來就不一樣，永慶的團隊合作文化，能把大家的力量集合起來，事半功倍。除了「永者饗宴旅遊」之外，永慶房屋還推動「海外旅遊獎勵」，只要業績達標就能領、不需與其他同仁競爭、也沒有年資與職級限制獎勵，讓永慶房屋的夥伴們攜手合作，一起贏得獎勵，近三年來共有超過2千人次領獎！為了擴大鼓勵、有感提升員工的幸福感，永慶房屋再宣布提前開跑2026年度「海外旅遊獎勵」的業績累計期間，讓同仁能把握歲末迎新年的購屋買氣，衝刺業績站上領獎舞台，同時收穫高品質的假期行程。除了旅遊獎勵之外，永慶房屋更將許多人資福利制度化，包含《永慶薪自由》業務新人首年72萬元收入保障（前12個月保障每月6萬元），保障期後每月還有底薪，依照職級與表現從4萬起跳，搭配業績獎金、旅遊獎勵、「幸福成家基金」、「月排休最高10天」、「月月晉升」等具體化制度。完整的薪獎福利和人資制度，讓永慶房屋屢屢在國內外的幸福企業評比中上榜，包括「台灣幸福企業評鑑」、「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」等，榮譽不斷。接近歲末年終，永慶房屋提供「年前」先面試、錄取「年後」再報到，給轉職者更多的彈性。歡迎有意賺取高薪、對房地產有興趣的求職者，一起加入永慶房屋的行列。