華語樂壇天王周杰倫（周董）於台灣時間今（14）日下午4點30分，以網球選手的身分踏上羅德拉沃球場，參加澳洲網球公開賽（Australian Open）表演賽性質的「一球制勝」（One Point Slam）活動。稍早，周杰倫戴墨鏡、一身黑衣現身，有網友狐疑他怎麼看得見球，只見周董把太陽眼鏡甩向場邊，被虧「真的很愛耍帥耶」。

周杰倫下午約5點10分上場，對上24歲澳洲陪練員、業餘冠軍彼得約維奇（Petar Jovic），兩人接受主持人訪問後，周杰倫就備戰位置，下一秒，他迅速摘下臉上墨鏡，用力往場邊方向一丟，接著才開始迎戰對手發球，模樣相當帥氣。

▲周杰倫就定位後，迅速摘下臉上墨鏡，用力往場邊方向一甩，才開始迎戰對手發球。（圖／Australian OpenYT）
周杰倫、小蠻牛相見歡　澳網主播介紹：來自台灣

比賽正式開始前，澳網官方在社群平台分享賽事幕後花絮，周杰倫戴著墨鏡、穿著卡其色外套，與「小蠻牛」、西班牙球王卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）互相寒暄，兩人有說有笑，周杰倫還秀出自己的球場識別證。

此外，兩位澳網主播向觀眾介紹，今晚有一場大滿貫賽事，卡洛斯艾卡拉茲名列前茅，是頭號種子，「他正與周杰倫在一起，這位台灣歌手、詞曲作家兼演員，他（網球）打得很好！」

▲周杰倫（右）賽前和「小蠻牛」、西班牙球王卡洛斯相見歡。（圖／澳網官方IG @australianopen）
