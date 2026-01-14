根據交通部公路局的統計數字表示，2024年全台汽車登記數突破868萬輛歷史新高，停車位也成為買房時的購入關鍵。根據樂屋網2025年12月的住宅物件刊登資訊統計，對於目前市場主流的「電梯大樓」產品而言，刊登資訊中有沒有詳列車位規格（類型、價格、坪數），在台中市竟能造成高達7倍的買氣落差，樂屋網指出，這可能是因為台中仍仰賴私人交通工具的關係，進一步針對六都進行交叉比對數據後更發現，車位資訊的影響力呈現明顯的「北輕南重」現象。
台中大樓有無車位詢問率落差最大 台南透天厝多影響小
樂居網表示，六都中落差最大的區域為台中市，車位資訊（種類、價格、面積）不清楚時，詢問率僅有1%，不過車位資訊完整時，詢問率就飆升到7%，落差高達7倍；高雄市的物件車位資訊標示不完整時詢問率為1%，完整提供時詢問率則提高為4%。不同於雙北綿密的捷運路網，台中與高雄仍需要自行騎車或開車，因此若沒有確定的車位，生活便利性將大打折扣，買家會直接沒有寫明車位資訊的物件視為「瑕疵品」或「隱形成本過高」直接略過，導致詢問率雪崩式下跌。
這種情況，也讓台中市近5年車位價格漲幅近50%，居六都之冠。台南市雖然也仰賴私人交通工具，但數據顯示，車位資訊的完整度看似影響不大，主要原因在於樂屋網平台上，台中、高雄大樓物件占比都超過54％，台南則是「透天厝」物件占比高達35%，透天物件多有門前或1樓車庫空間作為停車位，土地自主性高，買家相對不需要從刊登資訊中了解車位規格。
台北買家更看重地段 新北大樓有車位資訊詢問率增
在房價居高不下的雙北地區，車位成本同步攀升，2025年台北市坡道平面車位均價已突破250到300萬元，高價門檻迫使預算有限的買家，轉而依賴綿密的捷運、公車路網，將車位視為加分項而非必要條件。因此，即便車位刊登資訊較不完整，買家仍傾向優先考量其他如學區、地段等評估項目。根據樂屋網平台數據，台北市車位資訊完整的物件詢問率為4%，資訊不完整者亦有3%，兩者差距不大。
新北市整體趨勢乍看與北市雷同，平均詢問率皆維持在2%上下。然而，若鎖定主力產品「電梯大樓」交叉分析，則會發現車位資訊不詳的大樓物件，詢問率僅1到2%，資訊完整者則躍升至3%。這證明了在新北競爭激烈的大樓市場中，資訊透明度依然能有效左右買家詢問意願。
車位類型很重要 機械車位抗性高
隨著全台房市發展差異化，車位價格攀升，車位也逐漸「資產化」，買家對於「坡道平面」或「機械」類別，以及含車位總價的敏感度也大幅提升，刊登平台的物件曝光更應採取精準的分眾市場策略。
若物件刊登資訊有車位，卻未標示價格與面積，常被解讀為產權不清或抗性較高的機械車位，其成效往往不如將資訊全數公開透明，由買家自行評估取捨。在一位難求的市場現況下，透過數據將車位資訊透明化，是贏得買方信任與點擊的首要步驟。
資料來源：交通部公路局、樂屋網
我是廣告 請繼續往下閱讀
樂居網表示，六都中落差最大的區域為台中市，車位資訊（種類、價格、面積）不清楚時，詢問率僅有1%，不過車位資訊完整時，詢問率就飆升到7%，落差高達7倍；高雄市的物件車位資訊標示不完整時詢問率為1%，完整提供時詢問率則提高為4%。不同於雙北綿密的捷運路網，台中與高雄仍需要自行騎車或開車，因此若沒有確定的車位，生活便利性將大打折扣，買家會直接沒有寫明車位資訊的物件視為「瑕疵品」或「隱形成本過高」直接略過，導致詢問率雪崩式下跌。
這種情況，也讓台中市近5年車位價格漲幅近50%，居六都之冠。台南市雖然也仰賴私人交通工具，但數據顯示，車位資訊的完整度看似影響不大，主要原因在於樂屋網平台上，台中、高雄大樓物件占比都超過54％，台南則是「透天厝」物件占比高達35%，透天物件多有門前或1樓車庫空間作為停車位，土地自主性高，買家相對不需要從刊登資訊中了解車位規格。
在房價居高不下的雙北地區，車位成本同步攀升，2025年台北市坡道平面車位均價已突破250到300萬元，高價門檻迫使預算有限的買家，轉而依賴綿密的捷運、公車路網，將車位視為加分項而非必要條件。因此，即便車位刊登資訊較不完整，買家仍傾向優先考量其他如學區、地段等評估項目。根據樂屋網平台數據，台北市車位資訊完整的物件詢問率為4%，資訊不完整者亦有3%，兩者差距不大。
新北市整體趨勢乍看與北市雷同，平均詢問率皆維持在2%上下。然而，若鎖定主力產品「電梯大樓」交叉分析，則會發現車位資訊不詳的大樓物件，詢問率僅1到2%，資訊完整者則躍升至3%。這證明了在新北競爭激烈的大樓市場中，資訊透明度依然能有效左右買家詢問意願。
隨著全台房市發展差異化，車位價格攀升，車位也逐漸「資產化」，買家對於「坡道平面」或「機械」類別，以及含車位總價的敏感度也大幅提升，刊登平台的物件曝光更應採取精準的分眾市場策略。
若物件刊登資訊有車位，卻未標示價格與面積，常被解讀為產權不清或抗性較高的機械車位，其成效往往不如將資訊全數公開透明，由買家自行評估取捨。在一位難求的市場現況下，透過數據將車位資訊透明化，是贏得買方信任與點擊的首要步驟。
資料來源：交通部公路局、樂屋網