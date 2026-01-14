我是廣告 請繼續往下閱讀

海洋委員會國家海洋研究院出版之英文學術期刊《Marine Research》（海洋探索）去年出版專篇剖析液化二氧化碳（LCO₂）船運在全球淨零轉型中的關鍵技術挑戰。台灣經濟研究院表示，台灣身為海運強國與科技島，更應深入理解並掌握液化二氧化碳船舶的關鍵技術，以在綠色航運供應鏈中佔有一席之地。據國際能源總署（IEA）評估，全球要達成淨零排放目標，2050年前每年須捕捉高達50至60億噸的二氧化碳，碳捕捉與封存（CCS）技術已被視為鋼鐵、水泥與石化等難減排產業的「救命稻草」。《海洋探索》專篇介紹澳洲范洪軍研究團隊，為突破二氧化碳因溫壓變化產生「變態」所帶來的運輸挑戰，范洪軍研究團隊針對大型運輸船提出兩種儲槽設計方案：採用「低壓低溫」系統可有效降低運輸成本；「高壓」系統則有助於簡化終端注入作業，兩者皆著眼於提升整體運輸與封存效率。而為進一步提升船舶的使用效率，團隊亦探索液化二氧化碳運輸船「一船多用」的應用潛力，如與液化石油氣或綠色燃料氨氣共用船舶，雖具理論可行性，實務上仍面臨安全偵測、防漏、材料耐蝕及法規等多重挑戰。研究亦提出「直接深海注入」的前瞻構想，將二氧化碳於3,000公尺深海就地封存，可大幅降低基礎設施成本，但涉及環境衝擊與國際規範爭議，目前仍屬「技術可行、社會未準備好」階段。