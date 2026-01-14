我是廣告 請繼續往下閱讀

澳網參賽不只天王周杰倫！觀眾發現「葛藍喬安娜」超驚艷

不過大家有注意到前面有一個Joanna Garland的甜美女孩嗎？他是代表台灣出賽的欸

▲網友看周杰倫比賽發現台灣代表另有其人，長相甜美的葛藍喬安娜意外成為社群話題討論。（圖/YT@Australian Open）

葛藍喬安娜台英混血長相甜美！才剛奪下坎培拉女網冠軍

觀眾發現的這一位葛藍喬安娜是台英混血，爸爸是英國人、媽媽是台灣人

▲葛藍喬安娜是台英混血兒，全家10歲就遷移居住台灣，日前才剛拿下職業生涯首座WTA125等級坎培拉女網賽事冠軍。（圖/Australian Open）

上週WTA125等級坎培拉女網賽，葛藍喬安娜首度在該等級賽事封后，女單世界排名已經來到職業生涯新高117名

葛藍喬安娜一分大滿貫首輪晉級！無緣跟周杰倫對上

最後列普琴科回擊掛網，葛藍喬安娜在首輪率先晉級成功

▲周杰倫出戰澳網「一分大滿貫」賽事，結果上場不到一秒就被淘汰，讓不少觀眾覺得好笑又傻眼。（圖/YT@Australian Open）

澳洲網球公開賽（Australian Open）本屆最受關注的創新賽事「一分大滿貫（1 Point Slam）」今（14）日台灣下午16時30分開打，其中華語天王周杰倫參賽備受關注，結果才上場不到一秒、連球都沒摸到就被淘汰，笑翻不少歌迷，但也有觀眾發現，其中一位名為葛藍喬安娜（Joanna Garland）的女選手，國籍掛中華台北TPE，才發現是台灣的選手，第一輪已經順利晉級的她，確定跟周杰倫無法對陣！有網友在社群平台「Threads」貼文指出「在看直播時看到周杰倫一秒被淘汰真的笑到不行，周董不要太幽默啦！，有沒有常常在看網球的人知道她是誰？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我是看選手表時發現的，直播有認真看，長的甜美又強」、、「她長超甜美的！打底線非常兇，前陣子剛拿下WTA125等級坎培拉女網賽冠軍，頂尖台灣網球好手，還很年輕，大有可為」。事實上，，10歲時全家就遷移到了台灣，目前非常年輕才24歲，長相非常甜美可愛的葛藍喬安娜在球場上可是非常的兇狠，發球力量大、底線抽擊兇猛是球風最大特色，在球場上屢次展現高超球技以及意志力。，雖然本週受到傷勢影響，澳網會外賽在首輪就止步，不過她也挑戰今年的「1分大滿貫」賽事，連續過關斬將，連贏4場從資格賽突圍，然而在今天的賽事中，葛藍喬安娜首輪對上曾經世界排名第19名、現年39歲的美國老將列普琴科（Varvara Lepchenko），雙方你來我往連續互抽12拍，，次輪對手預計是男單世界排名第3的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），一球定生死的狀況，鹿死誰手都還不知。反觀天王周杰倫，首輪對手為維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic），結果對方發出一記Ace球（指發球者發出的球在對方的發球區內落地，且對方球拍完全沒有碰到球，讓發球者直接得分的情況），周杰倫連動都還沒動就遭到淘汰，也讓葛藍喬安娜確定無緣跟周杰倫來場台灣內戰，希望葛藍喬安娜繼續挺進後面的比賽取得佳績囉！