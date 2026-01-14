我是廣告 請繼續往下閱讀

▲約維奇第二輪面對前球王梅德韋傑夫，雖然被對方不斷調動，先被放小球、然後又被吊後場，但他還是漂亮跑動、甚至展現胯下擊球美技。（圖／翻攝自澳網YouTubee）

稍早在澳洲網球公開賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，淘汰華語樂壇天王周杰倫（Jay Chou）的維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic），在次輪不敵前世界第一、2021年美網男單冠軍得主梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），本屆賽事次輪止步。不過他的比賽中展現精彩的「胯下擊球」，讓比賽球評都驚訝地張大嘴巴，也獲得球迷的掌聲。約維奇真的有兩把刷子，第二輪面對前球王梅德韋傑夫，雖然被對方不斷調動，先被放小球、然後又被吊後場，但他還是漂亮跑動、甚至展現胯下擊球美技。不過梅德韋傑夫還是展現大滿貫冠軍的實力，面對約維奇的胯下擊球，他輕輕將球切過網得分，拿下這一場比賽。懷抱著職業美夢的約維奇，本屆比賽的旅程也就到此為止。24歲的業餘好手彼得·約維奇（Petar Jovic），是一名典型的「網球苦行僧」，多年來為了職業夢想不斷在基層賽事中掙扎。身為左撇子的他，常在職業球星抵達澳洲參賽時，成為搶手的陪練對象。雖然在球場上與大牌球星對打是日常，但真正的職業巡迴賽經費，對他而言仍是遙不可及的夢想。「那筆錢（冠軍獎金）至少能支撐我打兩年的巡迴賽，」約維奇眼神堅定地表示，「你只需要打贏5個球，就能拿到100萬美元，這在網壇是前所未聞的機會。」