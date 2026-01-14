近期有網友發現，在用LINE時會出現明顯延遲，像是訊息跳通知後，點進對話視窗還要等好幾秒訊息才會顯示，甚至連圖片發送也失敗，讓不少人感到十分困擾。對此，有內行網友分享只要「重置網路設定」就能解決，經過多人測試後證實能有效改善卡頓問題。
根據 PTT iOS網友反映，iPhone 用戶發現，不論系統版本是 iOS 26.1或是較舊的版本，都出現LINE 訊息慢半拍的狀況。有網友描述：「點進去對話視窗要看訊息時，會延遲好幾秒訊息才會出來」、「發圖還會失敗」、「聊天視窗滑動卡住甚至不動」。原本有用戶懷疑是電信業者的問題，或是因為開啟了iCloud私密轉送所致，但經過多位網友測試，發現在4G/5G行動數據與 Wi-Fi 環境下，延遲情況依然存在。
內行人神救援：試試「重置網路設定」
有內行網友表示只要「重置網路設定」就能有解，有網友發現操作後明顯變好，連藍牙問題也一併解決。該貼文一出，隨即引發大批苦主實測，紛紛留言大讚：「重置網路有變好，+1」、「16 Pro 重置網路後正常」、「連藍牙問題一起解決了，超神」。
重置網路設定步驟：
1. 進入 iPhone 的「設定」
2. 點選「一般」
3. 下滑找到「移轉或重置 iPhone」
4. 點選「重置」
5. 選擇「重置網路設定」
友善提醒：先記下 Wi-Fi 密碼
雖然此方法被網友視為救星，但有人特別提醒，執行「重置網路設定」後，手機內所有先前記住的Wi-Fi密碼都會消失，且手機會自動關機，重啟後需手動重新連線。建議民眾在重置前，先確認已備份或記下重要的 Wi-Fi 密碼，以免斷網後找不到密碼登入。
資料來源：LINE
我是廣告 請繼續往下閱讀
內行人神救援：試試「重置網路設定」
有內行網友表示只要「重置網路設定」就能有解，有網友發現操作後明顯變好，連藍牙問題也一併解決。該貼文一出，隨即引發大批苦主實測，紛紛留言大讚：「重置網路有變好，+1」、「16 Pro 重置網路後正常」、「連藍牙問題一起解決了，超神」。
重置網路設定步驟：
1. 進入 iPhone 的「設定」
2. 點選「一般」
3. 下滑找到「移轉或重置 iPhone」
4. 點選「重置」
5. 選擇「重置網路設定」
友善提醒：先記下 Wi-Fi 密碼
雖然此方法被網友視為救星，但有人特別提醒，執行「重置網路設定」後，手機內所有先前記住的Wi-Fi密碼都會消失，且手機會自動關機，重啟後需手動重新連線。建議民眾在重置前，先確認已備份或記下重要的 Wi-Fi 密碼，以免斷網後找不到密碼登入。
資料來源：LINE