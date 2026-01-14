我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫輸球後首度發聲。（圖／周杰倫IG）

天王周杰倫（周董）在今（14）日參戰澳洲網球公開賽「一球制勝（One Point Slam）」，對上維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic），怎料才上場就遭對方秒殺，讓許多粉絲錯愕。對此，稍早周杰倫也在IG上發聲，自嘲：「果然被我料到，連球都沒碰到。」周杰倫遭對手彼得·約維奇擊敗，對方開場直接轟出一記強勁的外角Ace球，讓周董連揮拍的機會都沒有就宣告出局，速度快到讓網友錯愕不已。稍早，周杰倫在IG限動上PO出場邊照，自嘲：「果然被我料到，連球都沒碰到。」表示在場邊能做的只有幫大家簽名了。另外，周杰倫在賽前因為猜拳猜輸，未取得關鍵發球權，對此他也笑說，「以後除了要練球，還要練剪刀石頭布，贏得選發球」。周杰倫輸球後，看起來有些無奈，卻仍保持笑容，並比出「讚」的手勢，與對手互相握手、擁抱展現運動家精神。而這位讓天王「摸不到球」的對手約維奇，賽後被起底原來他絕非一般的業餘愛好者，約維奇來自克蘭本網球俱樂部，球齡近20年，更是本屆澳網官方指定的「職業陪練員」，賽後，約維奇自爆很緊張：「我剛剛發球的時候雙腿感覺超級沉重，幾乎跳不起來！」