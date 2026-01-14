氣象署表示，2026年第一個颱風洛鞍，估最快明天凌晨到白天將生成，距離台灣遙遠，沒有直接影響，不過會加強東北風強度，周五至週末北東地區降雨機率增加。另一個明顯的天氣變化為下周二有強烈大陸冷氣團或冷氣團南下，局部地區低溫下探11度，北台灣為濕涼的天氣型態。
洛鞍颱風將成！東北季風增強、北東有雨
中央氣象署預報指出，熱帶性低氣壓14日14時的中心位置在北緯8.4度，東經 131.3 度，以每小時21公里速度，向西北進行。洛鞍颱風最快將在明日凌晨到白天生成，影響台灣機率低，但會增強東北風強度，周五至周日（16日至18日）降雨區域擴大，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
明（15）日輻射冷卻影響，早晚溫差大，中部以北、宜蘭低溫12度至14度，南部15度至17度，桃竹苗局部地區有10度以下低溫，各地多雲到晴，僅台東及恆春有零星短暫雨。
下周新一波冷氣團南下！低溫下探11度
下周一東北季風增強，要留意的是下周二有強烈大陸冷氣團或冷氣團南下，下周二、下周三冷空氣影響，東部以北、宜蘭轉冷，中部以北、宜蘭低溫11度至14度，南部及花東地區14度至17度，不過高溫有18度至24度。下周一至下周二東半部有局部降雨，基隆北海岸、宜蘭及桃園以北降雨持續。
資料來源：中央氣象署
