我是廣告 請繼續往下閱讀

元泰公司招募「明洞海苔飯捲」品牌加盟時，未提供「開始營運前購買商品、原物料費用」、「加盟存續期間，商品、原物料須購買指定品牌及規格」等3項加盟重要資訊，公平會今（14）日決議以影響交易秩序之顯失公平行為，開罰10萬元罰鍰。公平會表示，複製前人的成功模式，進入加盟體系，是多數人一圓創業夢的常見選擇。加盟總部招募加盟時，其為加盟資訊提供者，屬於資訊優勢的一方，應在簽約前充分揭露各項加盟重要資訊供有意加盟者評估、想清楚後再決定是否要加入，方足以衡平雙方地位，而加盟總部提供重要資訊應有憑有據，可以使用紙本、電子郵件或通訊軟體Line等多元方式，提供給有意加盟者詳閱。公平會指出，元泰公司於招募加盟過程中，未於締約前以紙本或電子方式充分完整提供加盟店開店前及營運期間購買商品、原物料、POS機雲端與發票傳輸等費用，及商品、原物料指定品牌及規格等資訊，使有意加盟者難據以評估投入資金的多寡及其合理性等，妨礙有意加盟者作出正確的交易判斷，影響有意加盟者的權益，也可能排除或限制加盟者選擇加盟其他品牌的機會，違反《公平法》第25條規定。最後呼籲，加盟總部與加盟店是創業的合作夥伴，加盟總部與有意加盟者洽談加盟過程中，應充分溝通並提供完整加盟費用與加盟條件資訊，建立良好的合作關係，為雙方利益共同創造雙贏。