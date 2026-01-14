我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲網球公開賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，今（14）日在墨爾本公園正式開打。雖然華語樂壇天王周杰倫（Jay Chou）一戰出局，但是我國女將葛藍喬安娜連過兩關，甚至在次輪擊敗了德國明將、2021年奧運男單金牌得主茲韋列夫（Alexander Zverev），以及「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），闖進到8強，也讓基里奧斯氣到摔拍。之後第三輪葛藍喬安娜面對澳洲地主球員基里奧斯，由她發球，基里奧斯嘗試反拍大橫掃致勝球，但沒想到打太長出界，由喬安娜獲勝。壞小子無奈也氣到砸拍，讓場邊觀眾笑成一團。葛藍喬安娜首輪過關，這一輪對上首輪過關，這一輪對上茲維列夫，雙方猜拳連猜3次都不分軒輊，直到第4次才由茲維列夫勝出，不過他選擇接發球，因此葛藍仍能擁有發球優勢。葛藍喬安娜發球後，一開始雙方只是較保守的互抽，但之後逐漸加強力道，來回數十球後，葛藍喬安娜一記反拍橫掃讓茲維列夫回球出界，意外地擊敗這位奧運金牌。此結果一出，驚豔全場，不但兩人都笑了，在一旁的眾球星們也相當意外。葛藍喬安娜說她可能打出人生最好的一球，而茲維列夫則次謙虛地說：「她就是打得比我好」