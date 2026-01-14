我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪暐哲於西門紅樓前廣場舉辦新單曲〈어쩌면 너도 或許你也〉簽唱會，吸引大批歌迷到場支持。（圖／年代整合行銷提供）

▲洪暐哲（左）在《整形過後》飾演護理師，為貼近角色，幾乎不上底妝，只做簡單遮瑕跟修容。（圖／年代整合行銷提供）

歌手洪暐哲去年除了推出音樂作品，也參與音樂劇《我的遺願清單》與戲劇《整形過後》的演出，橫跨歌唱、舞台劇與影視領域，亮眼表現讓他被粉絲和媒體封為「全能偶像」。日前洪暐哲在西門町舉辦簽唱會，當演唱全韓文新歌時，路過的韓國觀光客一聽詢問：「是韓國歌手嗎？」洪暐哲前幾天於西門紅樓前廣場舉辦新單曲〈어쩌면 너도 或許你也〉簽唱會，現場首度公開演唱韓文新歌，吸引大批歌迷到場支持，場面相當熱烈。洪暐哲的公開活動不僅引起路過的韓國觀光客頻頻駐足詢問：「是韓國歌手嗎？」甚至還有遠從匈牙利前來的粉絲到場互動，讓洪暐哲相當感動，「很多粉絲從白天一路等到晚上，天氣又這麼冷，真的辛苦他們了！」新歌〈어쩌면 너도 或許你也〉是洪暐哲為戲劇《整形過後》特別獻聲的韓文插曲，歌曲以溫柔卻深刻的情感，描寫人們在生命裂縫中尋找修補方式的過程，細膩而真摯的詮釋，讓不少聽眾直呼：「一聽就走心」、「情緒直接被帶進去！」談到這首歌的錄製過程，洪暐哲透露其實壓力不小，因為是第一次完整挑戰韓文抒情曲，希望發音與情感都能做到位，「那段時間每天都在反覆聽、反覆練，只希望不要辜負這首歌，也不要辜負戲。」除了獻聲演唱插曲，洪暐哲也在《整形過後》中飾演護理師林麟，談到首次拍戲的心情轉折，他坦言一開始其實相當不安：「剛開始拍攝真的可以用『驚嚇』兩個字形容，因為以前唱跳表演舞台的妝造都很精緻，但拍戲時導演要求要自然、貼近護理人員的設定，所以我幾乎不上底妝，只做簡單遮瑕跟修容，一開始真的很焦慮。」後來才理解導演追求「真實才是本質」的用意。此外，洪暐哲預告今年將舉辦個人專場演唱會，並持續推出全新單曲作品，專輯計畫也正如火如荼籌備中，展現全力衝刺音樂事業的決心與野心，「這一年對我來說是累積，也是爆發，希望把這幾年所有學到的東西，都放進音樂裡呈現給大家。」