台北市長蔣萬安6日拋出「營養午餐免費」政策後，引發全台縣市跟進的連鎖效應，連原本反對的台南市長黃偉哲都跟進。不過，民進黨秘書長徐國勇今（14）日質疑，現在選舉到了，蔣萬安難道要用營養午餐免費，就想來騙選票嗎？對此，北市府反酸綠營執政縣市長也跟進，也是在「騙選票」，還大酸徐國勇不愧是民進黨選票的最強操盤手。北市府副發言人葉向媛表示，營養午餐免費是為了增加孩子的營養，減輕家長的負擔，北市府樂見所有願意為家長與孩子打拚的縣市首長一起攜手同行。徐國勇一口氣連罵了自己黨籍的高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，以及今天剛剛宣布跟進的屏東縣長周春米是在「騙選票」，不愧是民進黨選票的最強操盤手。葉向媛強調，市府長期重視教育政策，從民進黨中央政府不願意做的鮮奶週報政策、營養午餐免費政策、再到教育革新3箭、教師行政工作獎金等各項政策，都是希望全面照顧學生、家長、老師以及行政團隊，讓教育回歸教學的本位，做學校及家長最堅實的後盾。