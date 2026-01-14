我是廣告 請繼續往下閱讀

近日傳出，台灣鬼頭刀遭美國列為避免選購的水產品，漁業署澄清，因美國民間組織參考評估資料相關建議，提供消費者的選購參考，並非美國官方公告禁止，且經統計，2025年台灣鬼頭刀出口值已達新臺幣7.3億元，較2024年成長40％，穩定外銷國際市場。漁業署表示，因美國Fish Choice民間組織於2018年參考美國Seafood watch評估資料，依照各國漁業改進計畫（FIP）執行進展所提出的建議，目前除了我國外，其他如秘魯、厄瓜多、印尼、哥斯大黎加、瓜地馬拉、巴拿馬等鬼頭刀捕撈國家，也因尚欠缺漁業作業與海洋生物互動紀錄，而被列為該組織不建議選購對象。漁業署提到，該結果是美國民間組織提供該國消費者選購參考，「並非美國官方公告禁止。」漁業署說明，經統計，2025年台灣鬼頭刀出口值已達新台幣7.3億元，較2024年成長40％，穩定外銷國際市場。也因應國際市場國對於水產品來源及合法性逐漸重視，並逐步提升消費者選購溯源水產品及生態標章水產品，農業部於114年12月1日公告「鬼頭刀出口應遵行事項」，並自今年4月1日實施，同時協調經濟部國際貿易署配合新增鬼頭刀貨品號列441輸出規定，建立鬼頭刀魚貨來源追溯機制。漁業署表示，業者於出口前，須透過農業部簽審通關平台上傳卸魚聲明書、交易證明資料、漁船漁撈日誌，或台灣鬼頭刀漁業協會出具證明書，經漁業署核准後始得出口，漁業署已持續輔導出口業者熟悉申請流程，確保出口作業順遂。