澳洲網球公開賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，今（14）日在墨爾本公園正式開打。我國女將葛藍喬安娜連過4關，連續擊敗了茲韋列夫（Alexander Zverev）、「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）和莎卡瑞（Maria Sakkari），闖進四強。在八強賽兩位女子選手伊加·斯威雅蒂（Iga Swiatek）和阿曼達·安尼西莫娃（Amanda Anisimova）先後出局。之後是女子組大戰，維基奇 (Donna Vekić)擊敗麥卡特尼·凱斯勒（McCartney Kessler）晉級。之後葛藍喬安娜面對希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari），依舊是由喬安娜發球，她和對手纏鬥多球後，依舊是用自己招牌的反拍，逼迫莎卡瑞出界，取得四強門票。