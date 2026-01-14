我是廣告 請繼續往下閱讀

▲冠軍戰，雙方一球決定最終獎金誰屬，她猜拳猜贏取得發球權，可惜她發球之後，鎖定勝利的反拍卻打出界了，結果無緣拿走獎金。（圖／翻攝自澳網YouTube）

台灣女將葛藍喬安娜今（14）日在澳洲網球公開賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」一路爆冷打進到冠軍賽，面對業餘好手史密斯（Jordan Smith），她回球失誤，很可惜無緣贏得了100萬澳幣（約合新台幣2120萬元）。四強戰，葛藍喬安娜對上知名女將維基奇（Donna Vekić），她在發球後用反拍逼迫對手回球失誤，結果打進到冠軍賽，將要對上男子球員史密斯。冠軍戰，雙方一球決定最終獎金誰屬，她猜拳猜贏取得發球權，可惜她發球之後，鎖定勝利的反拍卻打出界了，結果無緣拿走獎金。來自雪梨的澳洲業餘選手史密斯，最終帶走全部獎金。進入8強戰，現場氣氛在斯威雅蒂（Iga Swiatek）等頂尖球星相繼出局後愈發凝重。葛藍喬安娜對決世界排名前十的希臘名將莎卡瑞（Maria Sakkari），此役由葛藍負責發球，雙方在「一分定生死」的極高壓力下纏鬥多球。葛藍展現強大的心理素質，再度祭出招牌的反手拍攻勢，成功逼迫莎卡瑞回球失誤出界。這場勝利也讓葛藍喬安娜連過4關，正式取得最終四強門票，成為本屆表演賽中最受關注的黑馬。葛藍喬安娜在次輪強碰2021年奧運男單金牌得主茲韋列夫（Alexander Zverev），雙方在開賽前光是猜拳決定發球權就連平3次，第4次才由茲韋列夫勝出並選接發。進入正式對決，葛藍喬安娜在來回數十拍後，抓準時機轟出一記大角度的「暴力反拍」橫掃，導致茲韋列夫回球出界，爆冷擊敗世界第3。隨後第三輪面對地主「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），葛藍靠著穩定的發球壓制，逼迫基里奧斯反拍致勝球打長出界，讓這位澳洲名將氣到當場砸拍，葛藍則在一片歡呼聲中強勢挺進8強。這項創新賽事旨在縮短比賽時間並增加懸念，吸引新一代觀眾。參賽陣容共48人，包含24位職業巨星、業餘高手以及特邀名人。🎾一球定生死：每場對決不設盤、不設局，僅打一記得分球。贏者晉級，輸者立即淘汰。🎾猜拳定發球：雙方將透過「剪刀石頭布」決定誰先發球，或選擇比賽場地側。🎾發球權差異：為平衡實力差距，業餘選手（含周杰倫等名人）擁有兩次發球機會；現役具備ATP或WTA排名的職業球員，則僅有一次發球機會。