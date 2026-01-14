我是廣告 請繼續往下閱讀

台中一名11歲的女童在1個多月前出現感冒症狀，看醫生治療後未完全康復，日前又與家人前往中國旅遊，疑似導致症狀加劇，返台後持續咳嗽，近日她與家人搭車外出時，行經太平區時，突然在車內大叫一聲後昏迷，家人嚇壞將人緊急送醫治療，但最終仍救不回女童，拔管不治，目前全案已完成相驗，並排定解剖釐清女童死因。據了解，這名11歲女童平時居住北屯區，約1個多月前出現感冒症狀，雖然就醫治療，卻一直未能痊癒，近日，她又與家人前往中國旅遊，期間症狀疑似加劇，返台後仍持續咳嗽。這個月10日女童父親開車載她外出，在太平區一處加油站加油時，女童下車買包子，沒想到買完包子走回車上，身體突然不適，在車內大叫一聲後昏迷，被緊急送醫搶救，又轉往中國附醫搶救。院方使用葉克膜急救2天，但女童病況急轉直下，最終在12日宣告不治。台中地檢署指出，已於13日完成報驗及相驗，後續已排定時間進行解剖，以進一步釐清女童的確切死因，檢方目前正朝疾病死亡方向進行偵辦，相關調查仍在持續進行中。