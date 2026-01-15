我是廣告 請繼續往下閱讀

藥師節由來、意義一次看！最初竟與神農大帝有關

▲台灣藥師節與國民政府在民國十八年1月15日公布「藥師暫行條例」有關，這天是「藥師」這個專業名詞第一次在法律上被確立，象徵藥師職業的誕生。（圖／取自pexels）

▲台灣藥師節訂於每年的1月15日，最初由台灣省藥劑師公會理事長陳振茂先生等人發起設立，並為謀藥師一詞正名。（圖／新竹市政府提供）

台灣藥師節如何慶祝？全台「3縣市」嗨辦慶祝大會

每年的1月15日是屬於台灣藥師的榮耀節日「藥師節」，它與世界藥師節不同，是專屬台灣藥師的特別日子，但台灣藥師節為何選在今日呢？最初由來竟與一場正名運動相關，由台灣省藥劑師公會理事長陳振茂先生等人率先發起，且最初日期設立本來與神農大帝有關。《NOWNEWS今日新聞》特別整理台灣藥師節由來、意義與慶祝方式，邀請民眾在特別之日向藥師們表達感謝。台灣藥師節時間與每年9月25日的世界藥師節不同，訂於每年的1月15日，與國民政府在民國十八年1月15日公布「藥師暫行條例」有關，這天是「藥師」這個專業名詞第一次在法律上被確立，象徵藥師職業的誕生，也是平日民眾可以向藥師們表達感謝與敬意的重要時刻。不過第一屆藥師節一直到民國四十六年才出現，主要原因與民國三十二年九月三十日公布的「藥劑師法」有關，國民政府在抗戰期間仿日本名稱，將藥師更名為「藥劑師」，引起藥學界爭議。民國45年左右，台灣省藥劑師公會理事長陳振茂先生等人發起設立藥師節，並為謀藥師一詞之正名，日期選定部分原先考慮以神農大帝誕辰日訂為藥師節，但深入研究後，神農氏時期無文字、更沒有干支紀年因此作罷，後來決定以《藥師暫行條例》公布日為紀念日。後來經向內政部請示後，得到「節日名稱不受專門職業名稱之限制」，正式呈准備案，才讓藥師節一稱成定論，終於在民國四十六年一月十五日誕生第一屆藥師節。民國68年3月26日，總統正式公布《藥師法》，將過去曾被改稱為「藥劑師」的稱謂，重新確立為法定的專業名稱，結束了「藥師」與「藥劑師」稱呼混淆的狀況。至於台灣藥師節究竟怎麼慶祝呢？大部分公會都是以舉辦會員餐敘的方式慶祝，各縣市衛生局及藥師公會主辦也會推出慶祝大會，例如2026年初就有新竹市、台中市、新北市等，透過舉辦大會表揚藥師們，感激這些績優藥師的服務與貢獻。在過去較少有民眾知曉台灣藥師節是什麼，不過隨著科技時代進步，加上行銷崛起的時代，部分藥局或店家所會推出優惠活動，雖然沒有全國統一的大優惠活動，但社會上開始逐漸重視台灣藥師節，也有許多人開始看見藥師背後的辛勞。