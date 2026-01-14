我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫離場後又返回球場跟觀眾打招呼。（圖／翻攝自加雞汁的雞腿微博）

▲周杰倫（右）賽前和「小蠻牛」、西班牙球王卡洛斯相見歡。（圖／Australian Open IG@australianopen）

周杰倫（周董）於台灣時間今（14）日下午，以網球選手的身分參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）表演賽性質的「一球制勝」（One Point Slam）活動，雖然錯失對手發球，連球都沒碰到即被淘汰，天王仍展現運動家風度，離場後又返回球場跟觀眾打招呼，連外國觀眾都折服其魅力，拿起手機不停拍攝。一名網友在小紅書分享，她人在澳網現場觀賽，透露周杰倫輸球後離場，沒過多久又重回球場，跟另外半場的觀眾打招呼，並形容天王早前出場時是「全場沸騰的程度」，此外，原PO表示，坐在她前面一排的人，為澳洲本地的出版商，她解釋周杰倫非常有名，「他們說They Know...也跟著我們瘋狂拍！」周杰倫的對手是24歲澳洲職業陪練員、業餘冠軍彼得約維奇（Petar Jovic），由於賽前猜拳周杰倫沒有贏，沒能拿下發球權，想贏只能回擊對方的發球，怎料，正式比賽時，周杰倫沒能如願接住發球，比賽1秒就結束，連他本人都傻眼，立刻高舉雙手鼓掌，還撇頭大笑。不過就算輸球，周杰倫的表現依然相當大氣，除了面帶笑容，還比出「讚」的手勢，並與彼得約維奇互相握手、擁抱，展現運動家精神。比賽正式開始前，澳網官方在社群平台分享賽事幕後花絮，周杰倫戴著墨鏡、穿著卡其色外套，與「小蠻牛」、西班牙球王卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）互相寒暄，兩人有說有笑，周杰倫還秀出自己的球場識別證。此外，兩位澳網主播向觀眾介紹，今晚有一場大滿貫賽事，卡洛斯艾卡拉茲名列前茅，是頭號種子，「他正與周杰倫在一起，這位台灣歌手、詞曲作家兼演員，他（網球）打得很好！」