鋁合金熔煉公司廷鑫興業因連續未依法申報財報，遭證交所終止上市，2024年11月下市後，讓近4萬名股東血本無歸。台中地檢署近日偵查終結，前董事長顏男涉嫌以不實財務資訊，佯稱擁有新台幣16億元存貨，獲取不法所得1.2億元，日前依違反證交法等罪嫌將他起訴。依據台灣證券交易所公告，廷鑫興業2024年8月15日未在規定期限內公布113年第2季財報，因此自8月19日起，停止廷鑫興業有價證券買賣。當時集保結算所統計，廷鑫股東約有3萬9984人，其中大部分為持有1至999股的中小股民，僅少數持股超過百萬股。後證交所公告廷鑫興業11月19日起正式終止上市交易。台中地方檢察署8日發布新聞稿表示，檢方偵辦前股票上市交易的廷鑫興業股份有限公司（已於民國113年11月19日終止上市），57歲顏姓前董事長涉嫌證券詐偽、財報不實、背信等案。調查指出，廷鑫前董座顏德新明知公司自2023年8月起生產狀況已亮紅燈，台南廠區與保稅倉庫實際上僅剩零星存貨，卻在同年11月的財務資訊中，佯稱公司擁有價值新台幣16億元的存貨，占總資產比重高達47.1%，營造公司經營穩健的假象。案經檢察官指揮調查局新北市調查處、保安警察第四總隊共組專案小組展開偵辦，經持續蒐集、比對財務報表、保稅倉庫進倉等證據資料，於114年12月11日前往顏男位於台中市西屯區居所、廷鑫公司台南廠房等處執行搜索，帶回顏男複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。檢方經蒐集、比對財務報表、保稅倉庫進倉等證據資料，以及搜索顏男位於台中市西屯區居所、廷鑫公司台南廠房，在複訊顏男後向法院聲請羈押禁見獲准。另廷鑫位於台南市仁德區的廠房也流入法拍市場，底價定為12億7593.7萬元。