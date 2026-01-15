2026年一開始，與其在筆記本寫下隨後就忘的願望，不如讓AI助你一臂之力。隨著 Google Gemini模型的持續進化，現在不只能回答問題，更能根據用戶的職業、性格與生活型態，量身打造專屬的2026 生活節奏。透過以下兩大指令，教你如何用 Gemini為新的一年寫下最強開場白。
2026年1~12月開運清單
不同於傳統的願望清單，Gemini 能夠將模糊的新年願望變成為有明確步驟、時間與行為的步驟。只要輸入精確的生活狀態，Gemini 就會依據背景生成一份「2026 年生活重整任務」。這份清單會結合用戶的職業、個人興趣，給出實質的行動建議。
指令範例
我是一位 [年紀] 歲的 [性別]，目前在 [地點] 擔任 [職業]，平時的興趣是 [興趣]，MBTI 是 [類型]。請為我製定 2026年十二個月份個人化「個人化開運重整清單、幸運色及具體行動建議」
透過精準指令，Gemini 能分析出社群編輯、工程師或自由工作者不同的生活壓力，給予每個月最有感的建議，例如「數位排毒」或「人際斷捨離」等任務。
Canvas互動式「年度運勢抽籤」
除了規劃清單，Gemini還能透過 Canvas，快速生成極具質感的「2026 年度新年運勢籤」小遊戲。只要輸入年度心願，Gemini就會根據用戶特質預測，產出一張專屬的「數位詩籤」。使用者可直接複製以下指令至 Canvas互動小遊戲
1.生成遊戲：讀取我的資料並生成「2026 年度新年運勢籤小遊戲」。基本資料：[姓名 / 性別 / MBTI / 星座｜下拉式選單]；變數：2026 的一個夢想目標/職業/最在意的事
2.邏輯設定：請將我的特質與夢想目標轉化為 2026 年的運勢預測 ＋ 並產出一段激勵人心的幸運詩籤。
3.視覺、語氣設定：例如：極簡無印風 / 療癒插畫風 / 迷幻未來感。
