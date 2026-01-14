我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義市親水路段今（14）日下午發生疑似虐狗案件！有民眾行經嘉義市親水路時，目擊一輛小貨車疑似用牽繩將白色小狗固定在後車斗，並且沿途拖行，導致地上滿是血跡與排泄物，狗狗疑因劇烈摩擦導致脫肛，被發現時已奄奄一息。案經嘉義市政府建設處調查，指出小貨車駕駛恐已違反《動物保護法》，目前正在聯繫車主到案說明，並將依犬隻傷亡情況依法開罰，最高可罰200萬元。據了解，事發在今日下午2點55分，有民眾駕車行經嘉義市親水路，發現前方小貨車車斗後方拖行一隻白色狗，起初誤以為是風箏或紙製品，靠近後才驚覺為活體犬隻。當時一名機車騎士也招手示意司機停車，司機停靠路邊查看，發現狗已奄奄一息且地上遺留血跡與糞便。嘉義市政府建設處指出，動保法第5條飼主責任，規定不得以汽、機車牽引寵物，提供其他妥善之照顧等，將依犬隻狀況、傷亡程度，如涉違反動保法第30條，可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰；情節嚴重者，涉違反動保法第5條第2項、第6條或第12條第一項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。目前嘉義市政府建設處已根據民眾提供影片，正循車追人方式聯絡小貨車車主，釐清案情與犬隻傷亡情形，依法究責。此案引發大眾對動物保護意識的重視，相關單位呼籲民眾如發現類似情事應立即通報，共同維護動物福利。