在台新新光金控合併後，前新光金控董事長、也是大台北瓦斯、新光醫院董事長吳東進幾乎未在公開場合露面。不過，今（14）日卻為台灣永續先驅簡又新的新書站台，原來2人有著長達55年的深厚交情。吳東進致詞時更透露，18年前為支持老友遠大理想，他個人與公司集資以「1億元的初心」，催生了台灣永續能源研究基金會（TAISE），也為台灣的永續發展奠定了最穩固的基石，而新光醫院亦積極規劃，引進SOFC（固態燃料電池），實踐永續的承諾。簡又新曾擔任過立法委員、首任環保署長、交通部長、外交部長等重要公職後，最後選擇以「永續」作為人生下半場核心使命，也是台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長，今日更舉辦《又新永續》新書發表會，現場貴賓雲集，其中最引人注目的就是極少在公開場合露面的大台北瓦斯、新光醫院董事長吳東進，到底是怎樣深厚的交情，讓吳東進公開為他站台。吳東進致詞時透露，他與簡又新緣分極深，「早從1970年他在美國留學、剛結婚不久時，我和成功中學劉君慧老師一同到他在布朗克斯 (The Bronx)的公寓作客，認識至今已有55年的情誼。」《又新永續》這本書的核心是永續，而他與簡又新共同開啟這段「永續長征」的起點，要追溯到2007年那個關鍵的轉折點。吳東進回憶，2007年1月19日，他受慕尼黑再保公司（Munich Re）之邀，在台灣觀賞了美國前副總統高爾(Al Gore) 倡議的紀錄片《不願面對的真相》，這部片子對他的衝擊極大，所以決定就在新光敦南大樓及全省新光人壽營業據點，每天免費放映這部榮獲第79屆奧斯卡金像獎的最佳紀錄片，呼籲全民關注。觀影人數突破了5萬人次，那是台灣社會第一次大規模對氣候變遷產生集體共識。為了讓這股熱情轉化為行動，同年5月5日新光舉辦了第23屆新光摩天大樓登高大賽，主題就定為「為防止地球暖化而跑」。那一場活動不僅是為了健康而跑，更是為了地球的生存而跑，也促成了2007年10月31日那個歷史性的一刻。吳東進透露，當天在發起人會上簡又新展現了他對台灣永續未來的宏大藍圖。為了支持老友的遠大理想，他不僅在道義上力挺，更號召新光集團旗下的夥伴們共同播下這顆種子，這就是「台灣永續能源研究基金會（TAISE）」的誕生。由他個人及公司共同集資1億元成立。吳東進說，「用這1億元的初心」，為台灣的永續發展奠定了最穩固的基石。18年過去了，吳東進與簡又新從共同推動「台灣企業永續獎」開始，一步步讓永續觀念深植企業，至今每年都有數千家企業響應，這份成就讓這些老朋友都引以為傲。這股力量也延伸到了醫療場域。吳東進表示，2023年新光醫院很榮幸成為全台首家簽署「醫院永續發展倡議書」的機構，在簡又新的號召下，如今全台已超過150家醫療院所跟進，徹底改變了醫療界的經營思維。25年前美國太空總署NASA將固態燃料電池技術移轉給美國的Bloom Energy公司，到目前為止已經賣了超過1萬套設備。其中15%是醫院使用，台灣台達電也引進英國氫能源公司Ceres Power的技術。去年10月也交了一套110kW的設備給台電。燃料電池最關鍵的價值在於它24小時發電，既能作為穩定的「基載電力」，也是「備援電力」，這可以說是目前強化醫療與科技「電力韌性」的最佳來源，這就是我們實踐永續最具體的承諾也與簡董強調的ESG不謀而合。在當地發電、在當地使用，減少電力輸送10%的電力損失。最後，吳東進更引用投資大師華倫·巴菲特一句名言「今日有人能坐在樹蔭下，是因為很久以前有人在那裡種了棵樹。」這與古人說「前人種樹，後人乘涼」不謀而合，也精準說明了真正具有長遠價值的投入是多麼重要。他與簡又新在18年前懷著這樣的信念，決定為台灣「種下一棵永續之樹」。而今天這本書，也就是將這棵大樹的根基與枝葉，完整呈獻給時代的最好答案。