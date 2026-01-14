我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨今（14）日正式提名醫師温世政參選南投縣長，立委吳思瑤隨後在臉書發文力挺，直言這場選戰雖然艱困，但「只要努力，沒有不可能」，並以自身過往選戰經驗為例，為温世政加油打氣。吳思瑤表示，黨中央日前正式完成提名程序，民進黨主席賴清德對温世政的學經歷、專業背景與能力都給予高度肯定，直言「真的是最好的人才」，吳思瑤笑稱兩人同樣擁有「溫文儒雅的醫師氣質」，甚至忍不住打趣說，外型氣質「有點像」。吳思瑤強調，外界常以藍綠板塊形容南投選情，認為翻轉不易，但她不以為然。她回憶，2016年自己挑戰資深立委丁守中時，同樣被視為「不可能的任務」，但最終仍成功勝選。温世政將正面對決尋求連任的國民黨籍南投縣長許淑華，吳思瑤認為會是一場硬仗，但並非毫無機會。她認為，只要候選人具備專業實力、清新形象與改革動能，就有機會打破既有藍綠結構。她喊話表示，「北投可以，南投一定也行」，強調北投過去能夠翻轉，南投同樣有機會迎來新的選擇。