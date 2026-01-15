我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站五鐵共構，不只高鐵、台鐵，還有台北捷運跟桃園捷運兩個系統，常用旅客找不到方向，更被譽為是「迷宮」、「密室逃脫」等。台鐵公司總經理馮輝昇指出，不只要解決北車指標問題，更要規劃全台統一指標系統，今年底會有規範跟規格出爐，選定台北、板橋、萬華3車站在明年開始試辦。馮輝昇指出，台北車站人潮多，要如何順暢引導人流是重點，兩年前已經委託專業團隊組成專案小組，要解決北車旅客引導問題，範圍不只要解決台北車站，並且要統一指標系統，應用在全台車站，把重要節點的指標重新設計。馮輝昇表示，今年底會有初步規範跟規格出爐，明年會選到台北車站、板橋車站跟萬華車站推動試辦。今日台鐵公告台北車站大樓招商案，屆時選出的廠商也會依據指標系統試辦，希望未來民眾到北車移動可以更順暢。指標系統改善後，台鐵也會引進智慧指標系統，希望結合人手一機的智慧裝置，給民眾更客製化的引導。另外，針對北車不少遊民出沒問題。馮輝昇說，台北市社會局有列冊管理， 台鐵公司也社會關懷方式配合辦理，過往幾年時間已經形成默契，遊民、寒士配合度高，台鐵會持續配合市政府相關服務、措施。