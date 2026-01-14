在台灣路上行駛，竟陷入「讓與不讓」的兩難？近期一段機車行車紀錄器影片在社群瘋傳，顯示一輛鳴笛救護車行經科技執法路段，前方車輛卻紋絲不動，導致救護車卡在車陣整整4分鐘。畫面曝光後引發熱議，大批苦主無奈表示：「自從因為禮讓收過罰單後，真的不敢讓了！」
科技執法路口沒人讓救護車！一票苦主現身：遇過就知道
近期有民眾在社群平台Threads上分享一段影片，一輛救護車在鳴笛狀態下行經設有科技執法設備的路口，卻只能乖乖待在車陣之中。只見前方車輛幾乎停滿，卻沒有任何一輛車敢往前方清出空間或是靠邊禮讓，大家都僵在原地等待紅燈轉綠。最終，這輛救護車就在該路段整整卡了4分鐘。
畫面曝光後，立刻引發數千名用路人關注討論，其中更不乏許多曾經因為禮讓救護車而收到罰單的「苦主」，紛紛吐露親身慘痛遭遇：「之前也是紅燈左轉禮讓救護車，就被科技執法拍到違規。好笑的是，照片中甚至還有拍到救護車，申訴卻要花2個月」、「上次禮讓被開闖紅燈，為了申訴還要請假、調行車紀錄器。如果沒保留影片只能吞罰單，乾脆不要讓，就不會被罰錢」、「我遇過一次，猶豫了一下還是讓路，結果收到罰單後因證據不足申訴失敗。更慘的是，過兩天又收到『未禮讓救護車』的罰單。只要前面是科技執法，我只能選擇死亡。」
苦主們陷入罰單申訴的遭遇也讓大批網友感嘆：「科技執法也能拍到救護車不是嗎？人工審查時都不會發現是因為禮讓而越線嗎？」、「科技執法真的缺乏人性，根本是在擾民。」
不讓救護車也有罰則！吊銷駕照、鬧出人命下場更慘
雖然留言區有許多苦主表示，為避免麻煩，在科技執法路段傾向不讓路。但事實上，根據《道路交通管理處罰條例》，遇到救護車等執行緊急任務車輛若不禮讓，罰則相當重，甚至可能吊銷駕照。
相關法規重點一次看
罰款與吊照： 根據《道路交通管理處罰條例》第45條第2項，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車等警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣3,600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。
致人死傷加重處罰： 若因未避讓而致人死傷者，處汽車駕駛人新臺幣6,000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。
機慢車也會罰： 根據同法第74條，慢車駕駛人若不立即避讓，亦可處新臺幣300元以上1,200元以下罰鍰。
雖然申訴流程確實繁瑣，但基於搶救生命優先與避免更重的「吊銷駕照」處罰，遇到救護車時，駕駛人仍應在安全狀況下盡量避讓。若不幸收到罰單，建議保留行車紀錄器畫面，並註明避讓時間與地點進行申訴。
遇到救護車該怎麼讓？消防署公布「3大情境」避讓守則
大家知道了不禮讓消防車、救護車等緊急任務車輛會依「道路交通管理處罰條例」規定處罰緩，嚴重時還會吊銷駕駛執照。然而，許多駕駛聽到鳴笛聲時，往往一時驚慌，不知道該往左切還是往右閃。對此，內政部消防署特別整理了「3大情境」避讓教學，讓民眾一眼秒懂如何正確讓道。
一、行駛在「同向」路段：記住「摩西分海」原則
單車道或同向1車道： 應減速並緊靠道路右側避讓。
同向2車道： 這是最常見的情境，請記住「向兩側避讓」原則，左側車道車輛向左靠、右側車道車輛向右靠，讓出中間空間供緊急車輛通行。
同向3車道以上： 應完全駛離中間車道，往相鄰車道或路側避讓，讓緊急車輛能使用中間車道快速通過。
二、在「交岔路口」遇到救護車：保持淨空是關鍵
尚未進入路口： 聽到鳴笛聲應減速暫停，不得搶快進入路口，以免發生碰撞。
已進入路口： 應順勢駛離路口至不妨礙的地點，或向兩側避讓，將路口核心區域淨空供消防車、救護車先行。
三、騎乘「慢車」遇到救護車：靠邊行駛
對象： 自行車、微型電動二輪車、人力或獸力行駛車輛。
一般道路： 應緊靠道路右側避讓。
單行道： 應緊靠道路右側或道路兩側避讓。
資料來源：消防署
