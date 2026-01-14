我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葛藍喬安娜擁有東方人的精緻五官與西方人的厚實身材，這讓她在擊球力量上具備先天優勢。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

葛藍喬安娜的2025與2026賽季堪稱「大爆發」，不斷打出突破性成績。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

在澳洲網球公開賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」接連扳倒奧運金牌茲韋列夫（Alexander Zverev）與希臘名將莎卡瑞（Maria Sakkari）後，全台灣都在問：「這位長相精緻、球風強悍的台灣女孩是誰？」她就是2001年出生、現年24歲的台英混血好手葛藍喬安娜（Joanna Garland）。這位年輕好手近期狀態絕佳，剛剛在坎培拉奪冠，雖然在澳網未能進會內賽，但讓人期待他今年賽季的表現。葛藍喬安娜出生於英國斯蒂夫尼奇，父親是英國人，母親則是台灣人。她在小學五年級（10歲）時隨全家移居台灣，並落腳高雄開啟網球訓練。由於父母兩地分居，父親留在台灣全心協助她的網球生涯，母親則回英國照顧祖父母與兄弟，這段特殊的成長經歷培養了葛藍極強的獨立性與韌性。目前她代表中華台北出戰國際賽事，是當今台灣網壇實力與美貌兼具的領軍人物。葛藍喬安娜擁有東方人的精緻五官與西方人的厚實身材，這讓她在擊球力量上具備先天優勢。她的打球風格以「底線重砲」著稱，擊球力量強勁且節奏明確，尤其是一記大角度掃射的「暴力反拍」，常讓世界頂尖名將反應不及。過去，體能與續航力曾是她的短板，但近年來她與教練團針對這部分進行了地獄式訓練，體力不再是包袱後，她紮實的對抽能力開始發揮威力，成績也隨之突飛猛進。葛藍喬安娜的2025與2026賽季堪稱「大爆發」，不斷打出突破性成績。2025年法網，她從會外賽連過三關殺入會內賽，並在首輪爆冷擊敗美國同梯沃莉內茲（Katie Volynets），成為自傳奇名將謝淑薇以來，首位在大滿貫會內賽開胡的台灣女將。在今年初稍早，她在澳洲首都坎培拉（Canberra）展現巔峰狀態，一路過關斬將殺入決賽，最終以6：4、6：2擊敗大會第3種子庫德梅托娃（Polina Kudermetova），奪下生涯首座WTA125級冠軍，這也是台灣史上首位在此等級賽事單打封后的球員。憑藉這座金盃，葛藍喬安娜的世界排名飆升至生涯新高的117名，正式坐穩台灣女單一姊寶座。雖然隨後的澳網會外賽因疲勞與傷勢短暫失利，但她迅速在「一分大滿貫」中找回手感。在今日（14日）的決賽中，她連斬兩位世界前10名將殺入決賽，雖然最終未能帶回100萬澳幣獎金，但接連擊敗茲韋列夫（Alexander Zverev）、（Nick Kyrgios）、莎卡瑞（Maria Sakkari）、維基奇（Donna Vekić）等世界級名將，想必對她的信心有巨大提升作用。出生日期：2001年7月16日（24歲）。國籍：中華民國職業戰績：16座ITF單打冠軍、1座WTA125單打冠軍。最新排名：117名（生涯新高）。技術絕招：雙手反拍、強力底線對抽。