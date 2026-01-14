我是廣告 請繼續往下閱讀

《紐約時報》日前報導，台灣輸美商品關稅稅率可望從原先的「20%+N」降至15%，同時台積電計畫在亞利桑那州新增5座晶圓廠。台中市長盧秀燕認為，關稅降至15%還得看有沒有疊加，對產業界而言當然希望更低，才愈有競爭力。盧秀燕也說，台積電是我們的「護國神山」，若半數以上移到美國，對台灣中長期經濟發展將造成重大影響，恐有國安問題，希望政府要審慎思考，並向大家說明。盧秀燕今（14）日下午參加台中精密科技園區廠協會理事長交接典禮，會後受訪時，媒體問及美媒揭露美國對台關稅可能降至15%看齊日韓，她表示這是非常重要的財經議題，是不是15%、會不會疊加，都尚未獲得我方政府證實。不過美國設定關稅的這些產業，都是我國重要的出口產業，當然越低就越有競爭力。她說，如果到時候沒有疊加、單純15%，台灣與韓國差不多，還是會有競爭力的；但她私下問過一些企業界領導人，目標是希望低於15%且不疊加，希望到時候公布的消息是往這個方向。對於台積電將赴美投資，她表示聽說高達5座或5座以上，如果真是這樣，台灣的確付出非常大代價，短期之內或許看不到什麼衝擊，不過台積電畢竟是護國神山，如果一半以上移到美國，對台灣中長期產業發展一定造成極重大影響。若這消息獲得證實，政府也要思考，台灣未來的經濟甚至國安情勢會有什麼變動，也希望政府主動向國人說明。