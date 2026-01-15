全家便利商店又被挖出隱藏版咖啡喝法！有TikTok網友分享，只要尋找嘉明鮮奶到櫃檯點餐「小農拿鐵」，原本一瓶要價40元的鮮奶，只需加10元就能升級香濃拿鐵，等於現省30元，實測後不僅奶香更濃，想加濃縮也只要75元，CP值超高，也有內行人透露，其實直接向店員說明需求即可。影片曝光後引發熱議，不少咖啡控直呼一定要試，「好的牛奶，會讓咖啡加分！」
全家咖啡隱藏喝法曝光！加價10元華麗升級、奶香味超濃
網友「@pinkneat.tw」曾在TikTok發布影片，她分享全家隱藏咖啡喝法，就是到架上拿嘉明鮮奶，然後到櫃檯和店員說要「小農拿鐵」，店員就會將嘉明鮮奶取代原本拿鐵裡面的奶類。嘉明鮮奶單瓶原價40元，但搭配小農拿鐵僅需加10元即可升級，等於立刻省下30元。
原PO透露，這個喝法其實是店員先向她推薦，「這個真的很好喝，你一定要試試看！」她原本半信半疑，沒想到一喝就愛上。如果想要味道更濃，還能再加一份濃縮，整杯價格也只要75元。而加入鮮奶後，奶香明顯提升，和原本的拿鐵牛奶味道很不一樣，「真的很香！」
但原PO也提醒，嘉明鮮奶在門市架上數量不多，架上常常只有一瓶，買不買得到全憑運氣，建議咖啡控一定要嘗試看看這種隱藏喝法，「祝各位買到超好喝又划算的隱藏版拿鐵！」
影片曝光後，立刻吸引大量網友留言討論，「下次可以來試試看」、「好的牛奶，會讓咖啡加分」、「改天來試試看！謝謝美女分享」、「想試試，感謝推薦」。也有內行人指出，「直接進去跟櫃檯說買小農拿鐵，他們會直接幫你拿牛奶」，不一定要到架上尋找牛奶，直接詢問店員也是可以的。
