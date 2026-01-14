我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市中和區14日下午4時許發生一起命案，警方接獲通報，指員山路一帶有一輛自小客車停放異常，立即派遣線上警力前往處置。警員到場後，發現車內一名女子已無生命跡象，隨即封鎖現場，並通知鑑識人員採證，並未發現曾女身上有明顯外傷，已排除有外力介入，報請新北地檢署相驗，以釐清死因。據了解，無業的31歲曾女在昨天晚間，傳了不愉快的訊息給前夫後即失聯，前夫隨即打110向警方通報協尋，警方經查詢手機基地台位址後，今天下午發現定位在中和區員山路一帶，隨即派遣轄區中和分局警方前往搜尋。警方表示，死者為31歲曾姓女子。經初步檢視，車輛外觀完整，車內無打鬥或外力介入痕跡，排除他殺可能。案情仍在調查中，警方呼籲民眾勿擅闖現場，以利後續鑑識作業。警方初步勘驗現場，曾女的車輛外觀完整，車門窗緊閉，車內亦無打鬥痕跡或外力入侵跡象，初步排除他殺嫌疑。目前警方已聯繫曾女家屬到場協助調查，並依規定製作筆錄，後續將報請新北地檢署檢察官進行相驗，以釐清確切死因。