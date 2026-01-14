我是廣告 請繼續往下閱讀

上市公司冠軍建材獨董，同時亦擔任會計師的巫永固，因提前得知冠軍建材子公司財報有異，涉嫌在公司發布「會計師出具保留意見」重訊前，早一步於禁止交易期間內，將手上持股共計298股拋售，規避擬制性損失合計約25萬元。台北地檢署今（14）日偵結，依涉犯《證交法》內線交易罪嫌，起訴巫男。起訴指出，由冠軍建材100％持股的孫公司「信益中國」公司，於2020年以存貨及品牌作價方式，與「大陸海鷗住宅工業」公司共同經營「海鷗冠軍」公司。2024年1月起，冠軍建材陸續取得列入合併財報、有關各子公司的財務資料，卻僅有信益中國未認列海鷗冠軍的相關損益。曾在冠軍建材公司擔任獨立董事的會計師巫永固，涉嫌在2024年3月間，得知會計師對冠軍財報出具保留意見的利空消息後，在冠軍建材還沒發布重大訊息前，分批賣出冠軍股票，規避損失約25萬餘元，台北地檢署14日依《證交法》內線交易罪起訴，請法院考量巫永固自白犯行並繳回犯罪所得，依法減輕其刑。冠軍建材百分之百持股的孫公司信益中國，在2020年間以存貨及品牌作價方式，與大陸海鷗公司合開海鷗冠軍公司，但身為母公司的冠軍建材在製作2023年度合併財報的時候，僅以推估方式計算海鷗冠軍當年11月、12月損益，查核會計師因無法接觸海鷗冠軍公司財務資訊，無法判斷必要調整，因此對冠軍建材2023年第四季出具保留意見書。冠軍建材在2024年3月28日公告這項重大訊息，股價在次營業日跌幅達4.56%，遠大於公告前3天累計的0.87%，檢察官王繼瑩指揮調查局偵辦，發現當時擔任冠軍建材獨董的巫永固，涉嫌提前透過親友帳戶，分10單賣出共298張股票，累計擬制性避損25萬9620元，涉嫌內線交易罪，調查後將巫起訴。台北地檢署今日偵結，由於巫永固於偵查時坦承犯行，並繳回犯罪所得25萬9620元，除依涉犯《證交法》內線交易罪嫌起訴巫男，也建請法院依法減輕其刑。