▲圖1：南港站軌道配置。（圖／黃建興提供）

▲圖2：北宜新線於南港車站順行線分叉處建議。（圖／黃建興提供）

▲表1：台鐵目標年座位供需分析。（圖／黃建興提供）

▲表2：現況台鐵及北宜直鐵行車時間。（圖／黃建興提供）

▲表3：國五交通量及服務水準評估。（圖／黃建興提供）

▲表4：北宜高鐵與直鐵成本及時間分析。（圖／黃建興提供）





▲表5：北宜高鐵與直鐵方案經濟效益評估變化。（圖／黃建興提供）

▲圖3：北宜直鐵路線方案。（圖／黃建興提供）

▲圖4：北宜直鐵隧道出水影響。（圖／黃建興提供）

▲表6：北宜直鐵方案行車時間。（圖／黃建興提供）

北宜高鐵計畫前身為「南港至花蓮提速改善計畫可行性研究」(簡稱北宜直鐵)， 2011年交通部確定將北宜新線鐵路被評為最優先方案。2014年4月鐵工局決定採用新的方案二，預期可縮短北部與東部往來的時間，台北~宜蘭行車時間將縮為47分鐘。但柯文哲於2014年當選臺北市市長後，重新提出最短路線方案，認為如果翡翠水庫的環保問題可以解決，仍不放棄爭取平行國五方案南港─頭城間36.3公里，以3座長隧道連接，台北─宜蘭間行車時間可望縮短至37分鐘。2019年7月交通部鐵道局召開「台鐵南港至花蓮提速改善計畫（北宜新線）綜合規劃及路線方案選定會議」，從地方需求及交通運輸面考量，將以新方案1提報交通部核定。但2019年8月交通部將高鐵延伸宜蘭納入北宜新線替代方案，鐵道局依指示於同年10月29日簽報交通部，將「高鐵延伸宜蘭」綜合規劃納入「北宜新線」綜合規劃契約中辦理，11月交通部核復同意。自此北宜新線直接進入北宜高鐵綜合規劃，並進入環境影響評估程序，於114年8月通過環境影響評估。依據110年鐵道局在高鐵延伸宜蘭可行性研究暨綜合規劃報告第一章的記載，高鐵延伸宜蘭案直接取代北宜直鐵，二種截然不同系統、不同路線直接取代直鐵可行性研究，不用重新招標，直接變更契約，進入綜合規劃，這是符合常規？鐵道局及國發會為製定國家鐵道政策的決策機關，為何要用過去台鐵台框限台鐵的未來，並且用基隆捷運占掉台鐵第三軌，用高鐵襲奪台鐵東部市場，還要台鐵開更多車輛到宜蘭新站接駁高鐵旅客到花東。1.台鐵新車可以符合國際標準，可以行駛高鐵隧道台鐵近年已採購新車EMU3000達540輛，新購車輛均已符合國際規範，爬坡能力與高鐵相同可以達到上限35‰，所以台鐵應該可以行駛高鐵隧道，2.行駛高鐵隧道的直鐵行車時間可以縮短到43~53分鐘行駛高鐵隧道的直鐵南港-頭城距離可以縮短至40km( 依據高鐵南港-宜蘭新站距離扣掉頭城到宜蘭新站距離20km)，依據台北-新竹自強號停3站與5站的速度估算，台北-宜蘭站台鐵行車時間約43~53分鐘。請用客觀的專業來評估北宜高鐵與直鐵方案服務水準。3.善待北宜直鐵就可以達成直鐵增班3班/小時的能力鐵道局說：台鐵第三軌雖被基隆捷運占用，因此直鐵僅能增加1班/時，沒有效益，如圖1。但基隆捷運沒在規劃，若採共構施工(如圖2)，台鐵還是可以從地下層構建順向軌道，延後到大坑溪穿越台鐵軌道，銜接北宜直鐵，即可滿足北宜直鐵鐵道需求。4.直鐵可以滿足高鐵延伸宜蘭設定目標依據高鐵延伸宜蘭計畫三大目的：a. 滿足往返東部之旅運需求；b. 宜蘭地區納入大臺北通勤圈，花東地區納入環島鐵路一日生活圈；c. 改善東部一票難求問題 ，從直鐵計畫容量分析(如表1)及旅行時間分析(如前述2.分析)，直鐵通車後台北-宜蘭時間為105分鐘，與目前高雄-台東的台鐵時間相同，以上均可顯示直鐵方案可以滿足計畫目的，為何要投資一個3倍直鐵成本的高鐵建設，打破宜蘭長期以來的多點均衡發展模式？集中一站的宜蘭新站將成為宜蘭另一個交通瓶頸點，如同台灣西部各高鐵車站；同時也沒辦法有效解決國5塞車(如表2)，更凸顯宜蘭境內公共運輸不足、大量接駁所造成交通擁擠、車輛使用排放汙染的問題。高鐵延伸宜蘭案從113年4月送進環評大會，各種評估數字不斷更新，唯一不變的是不斷神話高鐵，高鐵數字會變好，直鐵數字會變差。表4、表5評估數字均來自高鐵延伸評估報告，目前鐵道局資訊，直鐵成本上升到2200億元，若是因為台鐵增加機廠調度設施，增加成本，高鐵也應該將目前未納入成本的機廠成本納入，不然從4月到現在的官方數字，只看到不斷神話高鐵，直鐵各項數字不斷弱化。翡翠水庫於1991~2006曾經歷19年汙染黑暗期，恰與國道5號工程重疊，促使後續相關建設裡，水資源敏感地區影響權重均有放大。環保署2005年調查，翡翠水庫水質汙染非由國道5號施工造成，而是鄰近集水區肥料使用不當。鐵道局2019年方案中，將採取新工法降低施工汙染，且隧道斷面較高速公路為小，減少相關影響。營運階段北宜直鐵不排水隧道影響翡翠水庫0.00046cms(立方公尺/秒)，為目前雪山隧道之0.13%，翡翠水庫進水量之0.00075% 。從旅行時間觀之(表6)，平行國5路廊的方案1直鐵方案，台北-宜蘭火車站時間僅37分鐘，與需要轉乘接駁服務的高鐵更具優勢，路線長度更短，若回歸專業客觀評估，平行國5路廊的北宜直鐵應該是更快速又省錢的北宜新線方案。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com