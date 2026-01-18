我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江宏傑（如圖）拿手料理是蛋包飯，面對孩子們的點菜，他有求必應。（圖／記者嚴俊強攝影）

江宏傑拿手菜是蛋包飯！自帶配音、分飾多角唸故事

「洋蔥、蒜頭、玉米、五花肉、蔬菜，用隔夜飯會比較好吃……」

「希望在他們童年裡，有一個爸爸的味道。」

天使兒女陪伴！江宏傑樂享天倫：陪伴他們健康長大

「我不是一次全部講完，會分好幾集，像電影那樣，一開始還要像迪士尼片頭『登登登～登登登～』他們就會很安靜，開始聽我講，我有時會忘記講到哪裡，因為都瞎掰，我就會問說『爸爸上次講到哪？』」

▲江宏傑（如圖）自編、自導、自演還配音的床邊故事，溫暖地陪伴孩子睡前時光。（圖／記者嚴俊強攝影）

《客家廚房2》台、韓迸火花！江宏傑壓力加重再出包

36歲藝人江宏傑再度出戰台、韓合作實境節目《廚師的迫降：客家廚房2》，日前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，除了分享學習新創料理的歷程與趣事之外，也暢聊與8歲女兒Aila及7歲兒子Kou的溫馨日常，江宏傑料理蛋包飯被讚是「全世界最好吃」；江宏傑「一人分飾多角、自帶配音」唸床邊故事，神情、語態噴發滿滿父愛，足見江宏傑與孩子間的互動，既可愛又真摯。私底下，江宏傑的拿手家常料理是蛋包飯，孩子們點菜有求必應，讓他甘之如飴，「爸爸做的蛋包飯是全世界最好吃的！」此話一出，江宏傑的父愛再也藏不住，逐一細數製作蛋包飯過程，每一品項投進鍋裡，就像他對孩子們注入的愛一般，火侯適中且缺一不可。江宏傑格外珍惜陪伴孩子的時間，除了假日時光外，平日裡的睡前時段更是專屬無比，江宏傑天天講床邊故事給孩子聽，滿足各種爆笑、恐怖又獵奇的類型劇情，他為此「一人分飾多角」，上一秒扮演楚楚可憐的小學生，下一秒又要變成反派大壞蛋，甚至怪物、公主及魔鬼都難不倒他。江宏傑瞪大眼，生動演繹起說書人的情景，一系列江宏傑自編、自導、自演還配音的長篇故事，紀錄了滿滿他與孩子間的歡笑。江宏傑改回靦腆神態，被問及孩子們的貼心之處？他形容一雙兒女宛如天使轉世，非但在情緒上相對穩定，也會有突如其來的暖心舉動，像是自己出門前會主動幫忙拿鞋子、每逢節日手繪卡片、給予擁抱等，互動之有愛，顯見江宏傑將孩子們任何小事都看在眼裡、放在心裡，身為爸爸的最大心願，就是陪伴他們健康長大，別無所求。《廚師的迫降：客家廚房2》中，經江宏傑之手，端出的料理不在話下，自己最喜愛哪一道？他馬上想到「義式客家湯圓」，台式食材蝦米、蔥酥，搭配花生融合奶油醬，吃到嘴裡鹹甜鹹甜的滋味，至今難以忘懷，江宏傑說，「自己也會做，雖然不是一次就成功，但比例抓好，真的像吃了主食又吃了甜點的口感。」樂見異國美食迸出新火花。談到該季與前季最大差別？江宏傑坦言菜色豐富度提升，身為二廚壓力加重，所幸熟練活性還在，也更懂得利用時間整理檯面、整頓廚房，並期許自己絕不出包，可話才一說完便打臉，江宏傑當場自嘲起來：「很多時候兩邊廚師的料理要同時顧，又要煮湯圓，又要盯著烤雞的時間，忙不過來就有點出包，但這次不會再把醬汁灑在臉上了！」